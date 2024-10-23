NATO: 'Türkiye'nin yanındayız'

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da meydana gelen hain terör saldırısına ilişkin sosyal medya platformu X hesabında paylaşım yaptı.

NATO Genel Sekreteri Rutte, paylaşımında "Ankara'dan gelen ölü ve yaralı haberleri endişe duyuyoruz. NATO, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır. Terörizmin her türlüsünü şiddetle kınıyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerinde bulundu.

TUSAŞ'TA PATLAMA VE SİLAH SESLERİ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin (TUSAŞ), Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.