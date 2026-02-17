NATO tatbikatına Türkiye'nin İHA'ları damga vurdu: Alman basını, TB3'ün 'sansasyon yaratan' performansını konuşuyor

Haberin Devamı

Almanya’da NATO’nun planlı faaliyet takvimi çerçevesinde 8 Şubat'ta başlayan Steadfast Dart 2026 tatbikatında Türk İHA'larının başarılı manevraları Alman medyasının ilgi odağı oldu. Kiel Körfezi’nde gerçekleştirilen faaliyetlerde Bayraktar TB3’ün TCG Anadolu'dan kalkış ve iniş görevlerini icra etmesi, tatbikatın en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı. Baykar'ın ürettiği TB3 İHA'larının performansı, müttefik ülkelerin askeri çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

NATO’nun yılın en büyük askeri organizasyonlarından biri olan Steadfast Dart 2026 tatbikatı Almanya’da yaklaşık 10 bin askerin katılımıyla sürüyor. 25 Şubat'a kadar sürecek tatbikatlar kapsamında kara, hava ve deniz unsurları eşgüdüm içinde görev yapıyor.

5 ülkeden gemilerin yer aldığı NATO deniz görev gücü, çarşamba günü Kiel deniz üssüne ulaştı. Kiel Körfezi ve Baltık Denizi çevresinde yürütülen faaliyetlerde, müttefik kuvvetlerin müşterek harekat kabiliyeti sınanıyor. Tatbikatlarda, amfibi unsurların ve deniz havacılığının birlikte çalışabilirliği de test ediliyor.

Almanya'nın Neues Deutschland (nd Aktuell) gazetesi, tatbikattaki Türk insansız hava araçlarını manşetine taşıdı. Gazete, TB3’ün amfibi çıkarma gemisi TCG Anadolu’dan gerçekleştirdiği uçuşları ele aldığı haberinde, Türkiye'nin tatbikata damga vurduğunu ve TB3 İHA'larının büyük sansasyon yarattığını kaydetti.

TÜRKİYE’NİN TB3 GÖSTERİSİ

Hafta sonu gerçekleştirilen uçuşlarda Bayraktar TB3 insansız hava aracı tatbikatın öne çıkan unsurlarından biri oldu. nd Aktuell, TB3'ün kısa pistli bir gemiden kalkış ve iniş yapabilen ilk savaş dronu olma özelliği taşıdığını vurguladı. Katlanabilir kanat yapısına sahip olan İHA platformunun 14 metre kanat açıklığına ve havada 21 saatten uzun kalabilme yeteneğine sahip olduğu belirtildi.

Uçuşlar, Türk Deniz Kuvvetleri'nin dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu üzerinden gerçekleştirildi. Haberde, TB3'ün gerçekleştirdiği manevraların İHA teknolojilerinin askeri kullanımı açısından devrim niteliğinde olduğu bildirildi. Haberde, sansasyonel bir başarıya imza atan TB3'ün belirlenen hedefleri "tam hassasiyetle" vurduğu ifade edildi.

TB3’ün tek kullanımlık bir sistem olmadığı ve görev sonrası üsse geri dönebildiği aktarıldı. Platformun bu özelliğiyle çatışma bölgelerinde kullanılan küçük ve tek yönlü insansız hava araçlarından daha işlevsel olduğu kaydedildi.

TATBİKAT, TÜRK İHA'LARINA TALEBİ ARTIRABİLİR

Baykar, önceki model TB2 insansız hava aracını çoğu Afrika ülkesi olmak üzere 35 ülkeye ihraç ettiğini bildirmişti. Şirket ayrıca TB2’nin “6 NATO ve 4 AB üye devletinin envanterinde” bulunduğunu belirtiyor.

nd Aktuell'e göre Kiel Körfezi’ndeki tatbikat, Türk İHA'larının NATO ülkeleri tarafından daha fazla talep edilmesine yol açabilir. Haberde, tatbikat süresince sergilenen operasyonel kabiliyetlerin, gelecekteki olası tedarik süreçlerinde etkili olabileceği görüşüne yer verildi.

STEADFAST DART 2026

Steadfast Dart 2026, NATO’nun caydırıcılık ve savunma kapasitesini test etmeyi amaçlayan geniş çaplı askeri tatbikatlarından biri olarak planlandı. NATO'nun doğu kanadında düzenlenen tatbikatın, kara, hava ve deniz unsurlarının eşgüdüm içinde hareket kabiliyetini ölçmesi hedefleniyor. Tatbikat kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin, yüksek yoğunluklu çatışma ortamında kolektif savunma mekanizmalarının işlerliğini sınayacak şekilde kurgulandığı belirtiliyor.

Tatbikatta, NATO’nun yeni kuvvet modeli kapsamında yüksek hazırlık seviyesindeki birliklerin kısa sürede intikali ve konuşlandırılması ön plana çıkıyor. Müttefik ülkelerin farklı coğrafyalardan sevk edeceği unsurların lojistik koordinasyonu, komuta-kontrol yapısı ve müşterek operasyon kabiliyeti kapsamlı biçimde denenmiş olacak.

Yetkililer, tatbikatın aynı zamanda ittifak içi uyumu ve caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçladığını vurguluyor. Tatbikat süresince gerçek zamanlı senaryolar üzerinden kriz yönetimi ve hızlı karar alma süreçleri test edilecek. Böylece NATO’nun olası tehditlere karşı hazırlık seviyesi sahada gözlemlenmiş olacak.

TÜRKİYE’NİN KATILIMI

NATO üyesi Türkiye’nin de Steadfast Dart 2026 tatbikatına çeşitli kuvvet unsurlarıyla katkı sağlıyor. TSK'nın, kara ve hava unsurlarının yanı sıra lojistik ve destek birimleriyle tatbikatta yer alıyor. Dünya basınında yer alan haberlerde, Türkiye'nin katılımının, ittifak içindeki sorumluluk paylaşımı ve müşterek harekat kabiliyetinin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı ifade edildi. Türkiye’nin özellikle hızlı konuşlandırma ve bölgesel tecrübesiyle tatbikata katkı sunması bekleniyor.