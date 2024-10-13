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NATO tarihinde bir ilk

Güncelleme Tarihi:

#Nato#Brüksel#Japonya
NATO tarihinde bir ilk
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2024 11:10

Japonya  hükümeti 17-18 Ekim'de Brüksel'de gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları toplantısına ilk kez bakan gönderecek.

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Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, gelecek hafta NATO ve G7’den mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini açıkladı. 16-21 Ekim tarihleri arasında Avrupa turuna çıkacağını belirten Nakatani, kendisi ile benzer düşüncede olan ülkelerle 'ilişkileri güçlendirmeyi' hedeflediğini söyledi.

‘Serbest ve Açık Hint-Pasifik’ vizyonunun önemini aktaran Nakatani, "Günümüz güvenlik ortamında Avrupa ile Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinin güvenliği bölünemez" ifadelerini kullandı.

Nakatani, Avrupa ziyaretinde İngiliz ve İtalyan mevkidaşlarıyla üç ülkenin yeni nesil savaş uçağı geliştirme projesinin son durumunu da görüşecek.

NATO ülkelerinin savunma bakanları 17-18 Ekim'de Brüksel'de bir araya gelecek.

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#Nato#Brüksel#Japonya

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