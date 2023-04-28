NATO sözünü tuttu... 230 tank 1550 zırhlı araç

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Özellikle Ukrayna’nın kapsamlı bir karşı saldırı başlatacağına yönelik beklentinin yüksek olduğu bir döneme girilirken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD öncülüğündeki Savunma Temas Grubu aracılığıyla bu ülkeye verilen tank sayısının 230’a ulaştığını söyledi.

9 ZIRHLI TUGAYA EĞİTİM

Lüksemburg Başbakanı Xavier Battel ile NATO karargâhında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, “Ukrayna’ya vaat edilen muharebe araçlarının yüzde 98’inden fazlası teslim edilmiş durumda. Bu da 1550’den fazla zırhlı araç, 230 tank ve büyük miktarda mühimmatın da dahil olduğu diğer ekipmanların teslim edildiği anlamına geliyor” dedi. Rusya’nın asla hafife alınmaması gerektiği uyarısında bulunan Stoltenberg, “Toplamda dokuzdan fazla yeni Ukrayna zırhlı tugayını eğittik ve donattık, bu da Ukrayna’yı işgal altındaki toprakları geri almaya devam etmek için güçlü bir konuma getirecektir” diye konuştu.