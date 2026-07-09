NATO Sonuç Bildirgesi’nden mesaj: İran nükleer silaha sahip olmamalı

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50 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA DUYURULDU

“Rusya’nın Avrupa-Atlantik güvenliği ile istikrarına yönelik tehdidine ve terörizmin devam eden tehdidine karşı koymak amacıyla Lahey Savunma Taahhüdü’nü hayata geçirildiği” belirtilen bildiride yeni dönemdeki savunma işbirliklerine ilişkin “Bugün Ankara’da, 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşmasını duyuruyor, kolektif üretim kapasitemizi artırma taahhüdünde bulunuyoruz. Müttefikler arasındaki savunma ticareti engellerini ortadan kaldırma çalışmalarımızı sürdürecek, savunma sanayisindeki derinliği ve işbirliğini en üst düzeye çıkarmak için NATO ortaklıklarından yararlanacağız” denildi.

UKRAYNA’YA DESTEĞE DEVAM

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Bildiride müttefiklerin, Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasına yönelik sarsılmaz desteğin de birlik içinde olduğunun altı çizildi. 2026 yılı için Ukrayna’ya askeri teçhizat ve yardım kapsamında 70 milyar euro taahhüdünde bulunulduğu belirtilirken, 2027’de de en az aynı seviyede destek sözü verildi.

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HÜRMÜZ’DE SEYRÜSEFER ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

İttifak’ın daha geniş güvenlik ortamını şekillendiren stratejik rekabet, yaygın istikrarsızlık, hibrit tehditler ve tekrarlayan krizlere yanıt vermeye ve uyum sağlamaya devam ettiğine dikkati çekilen bildiride, “Müttefikler, İran’ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yineliyor ve İran’a Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğüne tam anlamıyla saygı gösterme çağrısında bulunuyor” değerlendirmesinde bulunuldu.

NATO HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜÇLÜ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Zirvesi’nin ardından Türkiye’nin ev sahipliğine övgüde bulundu. Zirveyi son derece başarılı olarak nitelendiren Rutte, “Gördüğüm şey, muazzam bir birlik duygusuydu” diyen Rutte, “NATO hiç olmadığı kadar güçlü durumda. ABD Başkanı Trump’ın NATO’ya bağlı olduğunu her zaman biliyordum” dedi. Rutte, ayrıca ABD’nin dün gece İran’a yönelik saldırılarının “kesinlikle gerekli” olduğunu belirterek, Tahran’ın Hürmüz’de gemileri hedef alan saldırılarla ateşkesi fiilen ihlal ettiğini vurguladı.

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MACRON EGEMEN AVRUPA’DAN YANA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden çok memnun kaldığını belirtti. Macron, Fransız savaş uçakları Rafale ve SAMP/T hava ve füze savunma sistemiyle Avrupa’nın kapasitesini geliştirdiğine işaret ederek, NATO bünyesinde kendi egemenliğini ve stratejik özerkliğini savunan bir Avrupa’dan yana olduğunu vurguladı. Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırması talebine ilişkin ise “Bunu kendimiz için yapmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

Ortadoğu’daki bölgesel meseleler ve Ukrayna konusunu da ele aldıklarını dile getiren Macron, Fransa-İtalya ortaklığında geliştirilen SAMP-T hava ve füze savunma sisteminin Türkiye’ye olası satışına ilişkin bir gazetecinin sorusuna ise bu konuda teknik çalışmaların devam ettiği yanıtını verdi.

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