NATO sınırında gizemli zeplinler... Estonya'da korku: Rus saldırısının işareti mi?

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Haziran ayında Estonya'nın üçüncü büyük şehri Narva yakınlarında, NATO topraklarının uzak eteklerinde, sınırın Rusya tarafında uzay gemisine benzer beyaz bir uçak görüldü.

Estonyalı yetkililer başlangıçta şüpheli zeplini görmezden geldi ancak ertesi gün geri döndüğünde alarm zilleri çalmaya başladı. Çünkü bu kez Zeplin'in üzerinde Rusya'nın Ukrayna işgalinin sembolü olan 'Z' harfi vardı.



Olay Estonya'da korku ve kafa karışıklığına yol açarken, Kuzey Avrupa ülkesinin sınır kuvvetleri genel müdürü Belitsev."Neredeyse her hafta böyle şeyler görüyoruz. Rusya'nın modern teknolojiyi kullandığını görmek güzel olsa da bunun 'sizi izliyoruz' demek için kasıtlı bir eylem olduğunu herkes görüyor" açıklamasında bulundu.

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Belitsev Rusya'nın kendilerini kışkırtmaya çalıştığını öne sürerek, "Nasıl tepki vereceğimizi görmek istiyorlar" dedi.

Yerel medyada yer alan haberlerde ise bunun bir tür casusluk operasyonu olabileceği öne sürülüyor.

ESTONYALILAR KORKUYOR: RUS SALDIRISI OLABİLİR

Estonyalılar Zeplinlerin Rusya'dan gelecek olası bir saldırının tüyler ürpertici başlangıcı olabileceğinden korkuyor. Telegraph gazetesine konuşan bir kadın "Sürekli bunu düşünüyoruz, başbakanımız Ukrayna kazanırsa güvende olduğumuzu, kazanmazsa başımızın büyük belada olduğunu söyledi,bu tüyler ürpertici bir durum" dedi.



Gizemli zeplinlerin göründüğü Narva, NATO'nun doğu sınırında yer alıyor ve sürekli Rus tehditleri ile gündeme geliyor. Kentte yaşayan 56.000 kişinin yaklaşık yüzde 96'sı Rusça konuşurken, nüfusun yüzde 34'ü de Rus vatandaşı.

İngiliz basınına göre Kremlin bu bölgede düzenli olarak gözetleme balonlarını düşürüyor hatta bir keresinde Narva'daki iki ülke arasında sınırı belirleyen ışıklı şamandıraları tek taraflı olarak kaldırdığını açıklamıştı.

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Estonya bu gelişmeler sonrası sınırdaki güvenlik önlemlerini artırdı.



Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, NATO ve AB'ye 2004 yılında katılan Estonya, meydan okurcasına Rusya'nın Avrupa'daki en güçlü muhaliflerinden biri olmaya devam ediyor. Ülke Ukrayna işgali sonrası askeri yardım için çoğu ülkeden daha fazla para ayırdı ve Kiev'in NATO'ya katılma hedefini gururla destekliyor.

Estonya ayrıca 8 Ağustos'ta Narva geçişinde gümrük kontrolleri başlattı ve Mayıs ayında yayaların geçiş saatlerini sınırlama kararı aldı. Bu değişiklik, Rusya'nın Şubat ayında Ivangorod sınır geçiş noktasındaki inşaat çalışmalarını gerekçe göstererek sınır kapısını araç geçişine kapatma kararı almasının ardından yapıldı.

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Aradan neredeyse altı ay geçmesine rağmen insanlar hala Rusya'ya geçmek için 12 saatten fazla karda kuyrukta beklerken, Rusya, Estonya'yı ulusal geçit töreni öncesinde sınır kontrollerini kasıtlı olarak yavaşlatarak yerel bölgeyi kuyruklarla doldurmakla suçluyor.

Ukrayna desteği ve Estonya'nın Narva geçiş noktasında kısıtlama uygulama kararı, Rusya Devlet Başkanı Putin'i kızdırdı.