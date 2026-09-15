NATO sınırına yaklaştı: Putin'in Ukrayna'yı felç etme planı

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında cephe hattının gerisindeki hedeflerin kapsamı giderek genişliyor. Polonya sınırına yaklaşık 1,9 kilometre mesafede düzenlenen son saldırı, Moskova'nın Ukrayna'nın ulaşım, enerji ve ekonomik altyapısına yönelik operasyonlarını NATO sınırına kadar yaklaştırdı.

THE TELEGRAPH: RUSYA'NIN HEDEFİ UKRAYNA'YI FELÇ ETMEK

The Telegraph'ın haberine göre Rusya, savaş alanındaki ilerlemesinin sınırlı kaldığı bir dönemde Ukrayna'nın sivil altyapısına yönelik uzun menzilli saldırılarını artırdı. Moskova'nın demiryolları, akaryakıt istasyonları, depolar, enerji tesisleri ve diğer ekonomik merkezleri hedef alarak ulaşım ve lojistik ağlarını aksatmaya çalıştığı belirtildi.

Haberde, Rusya'nın hedef seçiminde daha cesur davrandığı ve saldırıların Ukrayna'nın batısına, Polonya sınırına kadar uzandığı aktarıldı.

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DİPLOMATİK TRENE ÇOK YAKINDA SALDIRI

Pazar sabahı bir yolcu treninin lokomotifine düzenlenen saldırı, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupalı güvenlik yetkilileri ve diğer yabancı devlet adamlarını taşıyan diplomatik trenin çok yakınında gerçekleşti.

Ukrayna devlet demiryolu şirketi Ukrzaliznytsia, Rusya'nın saldırı düzenleyebileceği endişesi nedeniyle Johnson'ı taşıyan trenin planlanandan daha erken hareket ettiğini açıkladı.

Uzun menzilli füze, eski üst düzey ABD istihbarat yetkililerini taşıyan sivil trenin sınır geçişine hazırlandığı sırada tehlikeli derecede yakından geçti. Füze, Polonya topraklarına yaklaşık 1,9 kilometre mesafede isabet etti.

Rusya'ya ait bir insansız hava aracı da Polonya ile Yahodyn-Dorohusk sınır kapısına yaklaşık 800 metre mesafedeki bir akaryakıt istasyonunu vurdu. Saldırının ardından bölgede büyük yangın çıktı.

CORN: "PUTİN RİSKLERİ ARTIRIYOR"

Emekli CIA üst düzey yöneticisi Glenn Corn, eski CIA Başkanı General David Petraeus ile seyahat ettiği sırada saldırıya tanık oldu.

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Corn, yaşananları şöyle anlattı:

"Birdenbire, aşağı doğru geldiğini duyduk ve trenimizin ön tarafına daha yakın bir yerde çok yüksek bir patlama oldu."

The Telegraph'a konuşan Corn, "Çok büyüktü, trene çok yakındı... Etkisini görebiliyordunuz, büyük bir patlama bulutu vardı" dedi.

Corn, Rusya'nın kendisini veya Avrupa'daki devlet adamlarını taşıyan treni doğrudan hedef aldığına inanmadığını söyledi. Ancak saldırının Ukrayna'ya yönelik bir mesaj taşıdığını savundu.

"Bence bir mesaj göndermek istediler. Bu mesajın bir kısmı da Ukrayna'ya seyahat etmemeniz gerektiği, güvenli olmadığı yönünde. Ukraynalıları izole etmeye çalışıyorlar."

Corn, saldırının önemli konukların veya çok sayıda sivilin hayatını kaybedebileceği yüksek riskli bir operasyon olduğunu belirtti.

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"Ateşle oynuyorlar... Putin kesinlikle riskleri artırıyor, bu saldırılarla Polonya sınırına giderek daha da yaklaşıyor, bence gerilimi tırmandırıyor."

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise pazartesi günü yapılan suçlamaları reddetti. Peskov, Rus ordusunun "Ukrayna topraklarının tamamında operasyonlar yürüttüğünü ve yürütmeye devam edeceğini" söyledi.

RUSYA'NIN SALDIRILARI NATO SINIRINA YAKLAŞIYOR

Moldova ve Romanya yakınlarındaki sınır kontrol noktalarına yönelik saldırılar da Rusya'nın hedef seçiminde daha pervasız davrandığı yönündeki değerlendirmelere neden oldu.

Ukraynalı ve Norveçli yetkililere göre, bu ayın başlarında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi taşıyan uçak da Moldova'dan Norveç'e gitmek üzere hareket etmeye hazırlanırken Rus yapımı jet motorlu bir insansız hava aracının saldırısına uğrama tehlikesi yaşadı.

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The Telegraph, bu saldırıların Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatında yaşanan daha geniş kapsamlı değişimin parçası olduğunu belirtti.

Kara cephesindeki ilerlemenin büyük ölçüde sınırlı kalması ve uzun menzilli insansız hava araçlarının gelişmesiyle Kremlin hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Rusya'nın ticari, ulaşım ve lojistik ağlarını hedef alarak Ukrayna ekonomisi üzerindeki baskıyı artırmaya çalıştığı aktarıldı.

ENERJİDEN DEMİRYOLLARINA HEDEF LİSTESİ GENİŞLEDİ

Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları da sürüyor. 27 Ağustos'ta Rus güdümlü bombalarının Herson'daki termik santrali imha ettiği ve Ukraynalı yetkililerin, kentin elektriksiz kalabileceği endişesiyle sakinlere bölgeyi terk etme çağrısı yaptığı belirtildi.

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Ancak Rusya'nın hedef listesi enerji tesisleriyle sınırlı kalmadı. Demiryolları, akaryakıt istasyonları, depolar, postaneler, işletmeler ve fabrikalar da saldırıların hedefi oldu.

Saldırıların malların ve yakıtın hareketini aksatmayı, işletmelerin maliyetlerini artırmayı ve ekonomik baskıyı derinleştirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Küresel Avrupa Merkezi'nde araştırma görevlisi olan Maksym Beznosiuk, Rusya'nın altyapıya yönelik saldırılarını genişlettiğini söyledi.

"Rusya, altyapı kampanyasını enerji ve askeri hedeflerin ötesine, Ukrayna'nın işleyişini sağlayan daha geniş ekonomik sisteme doğru genişletiyor."

Beznosiuk, The Telegraph'a yaptığı açıklamada, "Bu, Ukrayna'nın ekonomik işleyişini bozmak, kaynak kıtlığı yaratmak ve öze

llikle kış öncesinde sosyal baskıyı artırmak için sistematik bir kampanya haline geliyor" dedi. Beznosiuk, Moskova'nın "eş zamanlı ekonomik, lojistik ve kaynak krizleri yaratmaya" çalıştığını da savundu.

SANAYİ VE TİCARİ ALTYAPIYA SALDIRILAR ÜÇ KATTAN FAZLA ARTTI

The Telegraph'ın, kâr amacı gütmeyen küresel çatışma izleme kuruluşu Acled'in verilerini inceleyerek hazırladığı analize göre, 2026 yazında sanayi ve ticari altyapıya yönelik saldırılar önceki yaz dönemine göre üç katın üzerinde arttı.

Ulaşım altyapısına yönelik saldırılar yüzde 25 artarken, tarıma yönelik saldırıların iki katından fazla yükseldiği belirtildi.

Ağustos ve eylül aylarında 30'dan fazla büyük perakendeci, tüketici markası ve lojistik şirketinin hedef alındığı aktarıldı. Krivyi Rih, Pavlohrad, Sumi ve Harkiv'deki alışveriş merkezlerinin de saldırılardan etkilendiği ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gıda lojistiği, depolar ve taşımacılık faaliyetlerine yönelik insansız hava aracı saldırılarının da 24 saat sürdüğü ifade edildi. Tarım Bakanı Taras Vysotskyi, saldırıların fiyatları yüzde 2,5 oranında artırabileceğini söyledi. Bazı perakendeciler ise artışın daha yüksek olabileceğini öne sürdü.

DEMİRYOLLARI 1.500'DEN FAZLA SALDIRININ HEDEFİ OLDU

Ukrayna'nın İyileştirme, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Mykola Kalashnyk'e göre ülkenin demiryolları, yılın başından bu yana 1.500'den fazla saldırının hedefi oldu.

Akaryakıt istasyonlarına yönelik saldırılar daha önce çoğunlukla cephe hattına yakın bölgelerle sınırlı kalırken, son günlerde Kiev'e kadar ulaştı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, olası yakıt kıtlığı konusunda uyarıda bulundu.

Volın, Rivne ve Lviv gibi Ukrayna'nın batısındaki bölgelerin de saldırılardan etkilendiği belirtildi.

JET MOTORLU İHA'LAR SALDIRILARDA ÖNE ÇIKIYOR

Rusya'nın saldırılarında jet motorlu insansız hava araçlarının önemli rol oynadığı bildirildi. Önceki modellere göre üç kata kadar daha hızlı uçabilen ve daha yüksek irtifalara ulaşabilen bu İHA'ların, pervaneli modellere göre engellenmesinin daha zor olduğu ifade edildi.

Rusya'nın yaz boyunca Ukrayna'ya gönderdiği İHA sayısını da sekiz kat artırdığı belirtildi. Haziran ayında 350 olan İHA sayısının ağustosta 2 bin 800'e çıktığı aktarıldı.

Rusya'nın uydu görüntülerinin ise Ukrayna ve NATO'ya çok yakın bölgelerde, bu tür saldırıları kolaylaştırabilecek İHA üslerinin kurulduğunu ortaya koyduğu ifade edildi.