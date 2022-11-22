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NATO: Rusya’yı hafife almak hata olur

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#NATO#Rusya#Jens Stoltenberg
NATO: Rusya’yı hafife almak hata olur
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 07:00

İspanya’nın başkenti Madrid’de 68’incisi yapılan NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Genel Kurulu’nda konuşan NATO Genel Sektreteri Jens Stoltenberg, son dönemde gerileyen Rusya’yı hafife almanın büyük hata olacağını söyledi.

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Rusya lideri Vladimir Putin’in, şubatta Ukrayna’yı işgal ettiğinde Ukraynalıların cesaretini, mücadele azmini hafife aldığını ve NATO ülkelerinin destek konusunda birlik ve kararlılığını küçümsediğini söyleyen Stoltenberg, “Dokuz ay sonra Rusya geri adım üstüne geri adım atmaya devam ediyor” dedi.

PUTİN HAFİFE ALINMAMALI

“Ancak Rusya’yı hafife almak büyük bir hata olur” diye devam eden Stoltenberg, Putin’in kazanmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti. İsveç ve Finlandiya’nın katılım sürecini tamamlamanın zamanını geldiğini belirten Stoltenberg, hiçbir NATO müttefikinin Türkiye’den daha fazla terör saldırısına maruz kalmadığının altını çizdi. Genel Sekreter Stoltenberg, Karadeniz Tahıl Anlaşması ve esir değişimi konusunda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rolü ve kolaylaştırıcılığını takdir ettiğini tekrarladı.

 

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#NATO#Rusya#Jens Stoltenberg

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