NATO Rusya'ya karşı yumuşuyor

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi NATO Konseyi Rusya'ya karşı yumuşama ve diyalog arayışı işaretleri verirken Moskova, "İttifakın, Rusya'nın baskılarına boyun eğdiği" görüşünü savunuyor.

İttifak üyesi 26 ülkenin dışişleri bakanlarından oluşan karar organı NATO Konseyi, Brüksel'deki toplantılarında, Moskova ile ittifak arasında, Kafkasya krizinden bu yana askıda olan ilişkilerin geleceğini değerlendirdi.



NATO Konseyi'nin Rusya ile diyaloğu "koşullu ve aşamalı" olarak tekrar canlandırma kararı aldığı, NATO-Rusya Konseyi'nin daimi temsilciler düzeyinde gayrı resmi olarak toplanmasının, temasların tekrar başlatılmasının ve mutabakat sağlanan unsurlar üzerinde tartışılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.



Müttefikler Gürcistan ve Ukrayna dosyalarını da ele aldılar, bu iki ülkeye yakın vadede ittifaka katılım sözü verilmeden, diyaloğun mevcut iletişim komisyonları çerçevesinde sürdürülmesini ve geliştirilmesini kararlaştırdılar.



Öte yandan NATO ve AB dışişleri bakanlarının ortak toplantısında, Avrupa'nın yeni güvenlik yapısının ve Moskova'nın bu konudaki önerilerinin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) çerçevesinde ele alınmasında uzlaştıkları ifade edildi.



Rusya'nın talep ve yaklaşımına uygun olan bu tavır ile Orta Asya ülkelerinin de kapsama alanına sokulacağı belirtiliyor.



NATO Konseyi, Moskova ile diyaloğu tekrar canlandırma adımları atarken, Rusya'nın NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Dimitri Rogozine, NATO müttefiklerinin, "Rusya'nın baskılarına boyun eğdiklerini belli etmeden" açıklamalar yaptıklarını, Ukrayna ve Gürcistan'a bazı sözler verdiklerini, ancak bu iki ülke konusunda somut kararlar alamadıklarını söyledi.



Rogozine, basına yaptığı açıklamada, NATO üyelerinin, "Ukrayna ve Gürcistan'ın bekleyebileceklerini, Rusya ile meselelerin ise çözülmesi gerektiğini" düşündüklerini anlattı ve bunun "makul bir tavır" olduğunu ifade etti.