NATO Rusya’ya karşı tedbir alıyor... Kara koridorları planında Türkiye de var

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İngiliz Telegraph gazetesine göre NATO, Avrupa’nın Rusya ile büyük bir kara savaşı durumunda ABD birliklerini ön saflara sevk etmek için çok sayıda “kara koridoru” planı yapıyor. Plana göre Rusya’nın saldırması durumunda, ABD birlikleri Hollanda limanlarına çıkarma yapacak, buradan Almanya ve Polonya’ya geçecekler. Kuzey Avrupa limanları yok edilirse ittifakın odağı İtalya, Yunanistan ve Türkiye’deki limanlara kaydırılacak.

KARŞI KARŞIYA KALABİLİRLER

NATO liderlerinin geçen yıl Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılan zirvede ittifakı savunmak için hazır durumda 300 bin asker bulundurmayı kabul etmesinin ardından “lojistik yollar” önem teşkil ediyor. İsmini vermek istemeyen bir yetkili, önümüzdeki 20 yıl içinde Rusya ile ABD askerlerinin bölgede karşı karşıya gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtti.

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GÜNEY ROTASI TÜRKİYE’DEN

Mevcut planlara göre Rusya’dan Avrupa’ya saldırı gelmesi halinde Hollanda’nın Rotterdam limanına çıkmaları planlanan ABD askerleri, Almanya üzerinden Polonya’ya trenlerle sevkediliyor. Planda İtalya-Slovenya ve Hırvatistan ile Türk ve Yunan limanlarına gelecek askerlerin Bulgaristan ve Romanya üzerinden kuzeye yollanması için de kara koridorları öngörülüyor. NATO’nun güney ve doğu ittifakındaki planların yanı sıra Baltık ülkeleri üzerinden de bir sevkiyat söz konusu çünkü Almanya, İsveç ve Finlandiya için NATO yetkilileri özel bir endişe duyuyor.