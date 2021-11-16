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NATO: Rusya'nın Ukrayna tutumu endişe kaynağı

#NATO#Rusya#Belarus
NATO: Rusyanın Ukrayna tutumu endişe kaynağı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, son günlerde Ukrayna’nın doğu sınırında tespit edilen kapsamlı ve alışılmadık Rus askeri varlığı konusunda Moskova’yı uyardı.

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile görüşen Stoltenberg, “Rusya’nın provokasyonları ve saldırgan tutumu endişe kaynağıdır. Rusya’ya askeri faaliyetleriyle ilgili şeffaflık çağrısı yapıyoruz” dedi.

Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğiyle oluşan durumun daha önce Kırım ve Karadeniz’de yaşananlara benzediğine dikkat çeken Stoltenberg, “NATO müteyakkız olmaya devam etmektedir” diye konuştu. Gelişmeleri yakından izlediklerinin altını çizen Stoltenberg, NATO’nun Ukrayna’nın yanında olmayı sürdüreceğini belirtti. Stoltenberg, Rusya’ya gerginliği düşürme çağrısını yineledi.

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#NATO#Rusya#Belarus

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