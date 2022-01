NATO: "Rusya ile görüşmek her problemi çözmeyecek"

Haberin Devamı

NATO-Ukrayna Komisyonu Toplantısı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Olga Stefanishina’nın katılımıyla gerçekleşirken, görüşmede Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim ele alındı.

"TÜM ÜLKELER KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ OLDUĞUNDA HEM FİKİR"

Stefanishina, NATO’ya üye ülkelerin Rusya’nın ve Ukrayna’nın kendilerine ait kırmızı çizgileri olduklarını kabul ettiklerini ifade ederken, "NATO’ya bağlı tüm ülkeler, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde 2 ülkenin de kendi kırmızı çizgileri olduğu konusunda hem fikir. Bu kırmızı çizgiler de ülkelerin NATO’daki geleceğine ait konular" dedi.





"RUSYA İLE GÖRÜŞMEK HER PROBLEMİ ÇÖZMEYECEK"

Stoltenberg ise Rusya ile diyalog kurmanın her problemi çözmeyeceği görüşün olduğunu belirtirken, “Bugün gerçekleşen ve bu hafta ABD ile Rusya arasında yapılacak olan görüşmeleri olumlu karşılıyorum. Ancak her problemi çözeceğini düşünmüyorum. Umarım bizi ileriye götüren bir yol olur. Bu hafta her şeyi çözmeyi beklemek gerçek dışı olacaktır" ifadelerine yer verdi.