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NATO-Rusya arasında casus krizi

#NATO#Rusya#Casus
NATO-Rusya arasında casus krizi

Son dönemde oldukça olumsuz seyreden NATO-Rusya ilişkilerinde gerginliği daha da artıracak önemli bir gelişme yaşandı.

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NATO, Rusya’nın İttifak nezdindeki misyonuna akredite sekiz görevlinin akreditasyonlarını iptal etti. Akreditasyonların iptaline gerekçe olarak ise bu kişilerin “deklare edilmemiş Rus istihbarat görevlileri olmaları” gösterildi. NATO’nun adımı bununla da sınırlı kalmadı. Rusya’nın NATO misyonuna akredite olabileceklerin sayısı 20’den 10’a düşürüldü. Kararın ay sonundan itibaren geçerli olması bekleniyor.

KONSEY AYLARDIR TOPLANMADI

NATO yetkilileri, İttifak’ın Rusya’ya yönelik politikasının tutarlı olduğunu, bu ülkenin agresif eylemleri karşısında caydırıcılık ve savunmanın güçlendirildiğinin altını çiziyorlar. Bununla birlikte NATO, Rusya’yla “anlamlı bir diyalog” için kapıyı açık tutmayı sürdürüyor. NATO ile Rusya arasındaki en önemli diyalog platformu olan NATO-Rusya Konseyi aylardır toplanamıyor. Rusya’nın NATO’nun kararlarına misilleme yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu misillemenin asimetrik olabileceği belirtiliyor.

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#NATO#Rusya#Casus