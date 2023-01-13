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NATO, Rus askerini izlemek için Romanya'ya AWACS uçakları gönderiyor

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#NATO#Rusya#Romanya
NATO, Rus askerini izlemek için Romanyaya AWACS uçakları gönderiyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2023 19:49

NATO, Ukrayna'daki Rus askeri faaliyetlerini izlemek için Romanya'ya havadan erken ihbar ve kontrol AWACS) uçaklarının Romanya'ya konuşlandıracağını duyurdu.

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NATO, AWACS uçaklarını Ukrayna'daki Rus askeri faaliyetlerini izlemek üzere 17 Ocak'ta Almanya'dan Romanya'ya yeniden konuşlandıracağını duyurdu. Açıklamada, "NATO Bükreş'te AWACS hava sistemleri konuşlandıracak. Uçağın 17 Ocak 2023'te bölgeye ulaşması planlanmaktadır. Uçak, ittifakın bölgedeki güçlendirilmiş varlığını destekleyecek ve Rus askeri faaliyetlerinin izlenmesini sağlayacaktır" denildi.

Açıklamada, uçakların yeniden Romanya'ya konuşlandırılmasının Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle bağlantılı olduğunu belirtilerek, "NATO'nun ittifak topraklarının her karışını savunma kararlılığı konusunda hiçbir şüphe olmamalıdır" ifadeleri yer aldı. Basında yer alan haberlere göre Almanya'nın elinde gözetleme uçaklarından toplam 14 tane bulunuyor ve bunlardan üçü Romanya'ya gönderilecek.

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#NATO#Rusya#Romanya

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