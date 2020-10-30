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Dünya
BRÜKSEL (AA)
Haber Giriş: 30.10.2020 - 18:01 | Son Güncelleme:

NATO: Müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazırız

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NATO: Müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazırız
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ege Denizi'ndeki deprem nedeniyle Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Stoltenberg, Twitter hesabındaki paylaşımında, Ege Denizi'ndeki deprem nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtti. "Kalbim depremden etkilenenlerle." ifadesini kullanan Stoltenberg, NATO'nun müttefik ülkeler Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazır olduğunu kaydetti.

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