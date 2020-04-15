NATO: Müttefikler birbirlerine desteği sürdürüyor

Türkiye’yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın temsil edeceği zirveye ilişkin basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin ve bazı müttefiklerin diğer üye ülkelere yönelik yardımlarına dikkat çekerek, “Müttefikler doğru desteği, doğru zamanda, doğru yere göndermeye devam ediyor” ifadelerini kullandı. Stoltenberg, müttefiklerin aynı zamanda bilgilerini de paylaştığını aktararak, “Türkiye, İtalya ve İspanya’nın ardından Balkanlar’daki ortaklara tıbbi malzeme gönderdi” dedi.

NATO Genel Sekreteri, üye ülkelerin dış tedarikçilere aşırı bağımlılıktan kaçınmak için ulusal tıbbi ekipman stoklarını artırmaya eğilerek koronavirüs krizinden ders çıkarmaları gerektiğini söyledi. Stoltenberg, “Kendimize dışarıdan gelen üretime çok bağımlı olup olmadığımız türünden sorular sormalıyız” dedi.