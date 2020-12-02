NATO mekanizmayı güçlendirmek istiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan arasında istenmeyen olay ve kazaların yaşanmasını önlemek amacıyla oluşturulan ayrıştırma usullerine ilişkin mekanizmayı güçlendirmeye ve yeni güven arttırıcı önlemler inşa edilmesine hazır olduğunu söyledi. “Mekanizma çalışıyor. Olaylar ve kazalara ilişkin riskin düşmesine yardımcı oldu” diyen Stoltenberg, atılabilecek yeni adımları, tatbikatların sayısının azaltılması ve tatbikat alanlarının coğrafi olarak sınırlandırılması olarak sıraladı. Stoltenberg, “Farklı olasılıklar var ama bütün bunlar Yunanistan ile Türkiye’nin siyasi iradesine bağlı” dedi.

YENİLENME ARAYIŞI

Bakanlar, NATO’nun zamana ayak uydurması için yapılması gerekenlere ilişkin öneriler içeren bir raporu da ele aldı. Belgede, üye ülkelerin demokratik ilkelere bağlı kalmaları, yük paylaşımında bulunmaları, uyuma zarar verici eylemlerden kaçınmaları ve konsensüs ilkesini koruyarak karar mekanizmasını hızlandırmaları gerektiği belirtiliyor. Rusya’ya karşı caydırıcılık ve diyalog politikasının sürdürülmesi, Çin kaynaklı güvenlik sınamalarına daha fazla odaklanılması ve Avrupa Birliği ile güvenin canlandırılması arayışına girilmesi de belgedeki öneriler arasında yer alıyor.