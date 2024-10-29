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NATO, Kuzey Koreli askerleri doğruladı... Rutte: Putin’in çaresizliğinin göstergesi

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#NATO#Kuzey Kore#Mark Rutte
NATO, Kuzey Koreli askerleri doğruladı... Rutte: Putin’in çaresizliğinin göstergesi
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 07:00

NATO, Güney Kore istihbarat birimleri ve savunma bakanlığı yetkililerinin İttifak karargâhında yaptığı bilgilendirmenin ardından Kuzey Kore askerlerinin Rusya’nın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığını doğruladı.

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, konuşlanmayı, “Rusya’nın giderek aratan çaresizliğinin göstergesi” sözleriyle değerlendirdi. NATO’ya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Kore hamlesi Ukrayna’daki savaşta önemli bir tırmanma, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının bir kez daha ihlali ve savaşın genişlemesi anlamına geliyor. Rutte, 600 binden fazla askeri ölen ya da yaralanan Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını dış destek olmadan sürdüremediğini söyledi. Kuzey Kore’nin Rusya’ya on binden fazla asker gönderdiği tahmin ediliyor.

KÜRESEL BARIŞA TEHDİT

Pyongyang’ın, Rusya’ya milyonlarca mermi ve balistik füze tedarik ederek Avrupa’nın göbeğinde çatışmayı körüklemekte ve küresel barış ile güvenliğe zarar vermekte olduğunun altını çizen Rutte, “Putin de Kuzey Kore’ye uluslararası yaptırımları delmesi için askeri teknoloji ve diğer destekleri sağlıyor” diye konuştu. NATO Genel Sekereteri, iki ülkeye bu eylemleri derhal durdurma çağrısında bulunarak, “Rusya ve Kuzey Kore arasında derinleşen askeri işbirliği hem Hint-Pasifik hem de Avrupa-Atlantik güvenliği için bir tehdittir” dedi. NATO hem İttifak içinde hem de Ukrayna ve Hint-Pasifik ortaklarıyla konuya ilişkin istişareleri aktif şekilde sürdürecek.                     

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#NATO#Kuzey Kore#Mark Rutte

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