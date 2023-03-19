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NATO koordinasyonuyla Japonya’dan çadır yardımı

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#Japonya#NATO#Dünya
NATO koordinasyonuyla Japonya’dan çadır yardımı
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 13:56

NATO’nun koordinasyonunda deprem yardımını taşıyan Japonya’ya ait kargo uçağı, Adana’daki İncirlik Hava Üssü’ne iniş yaptı. Japonya Savunma Bakanlığı, uçakta 22 ton çadır olduğunu duyurdu.

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NATO’nun Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye desteği sürüyor.

Japonya’ya ait KC-767 tipi kargo uçağı, Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü’ne 17 Mart’ta iniş yaptı. Japonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “17 Mart’ta KC-767 uçağı, Türkiye ve NATO’nun talebi üzerine Pakistan Allame İkbal Havalimanı’ndan İncirlik Hava Üssü’ne 22 ton çadır ve çadır kiti taşıdı. Bu Japonya Savunma Bakanlığı’nın NATO ile koordineli olarak gerçekleştirdiği ilk afet yardım operasyonudur” ifadeleri kullanıldı.

NATO koordinasyonuyla Japonya’dan çadır yardımı

“UÇAKLAR İNMEYE DEVAM EDECEK”

NATO’dan yapılan açıklamada önümüzdeki günlerde yardım malzemesi taşıyan uçakların inemeye devam edeceği ifade edilerek, “NATO'nun koordine ettiği hava köprüsünün parçası olarak ortağımız Japonya, Türkiye'ye yüzlerce çadır ve diğer kargoları taşıyor. Bu, Japonya Savunma Bakanlığı tarafından NATO ile işbirliği içinde yürütülen ilk uluslararası acil yardım operasyonudur ve önümüzdeki günlerde Japonya’dan daha fazla uçuş planlanmaktadır” denildi.

 

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#Japonya#NATO#Dünya

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