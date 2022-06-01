NATO kırmızı çizgimiz diye uyarmıştı... Putin'in sıradaki hedefi belli oldu

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş son dönemde Ukrayna'nın doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

Ukrayna birliklerinin ülke savunması devam ederken Rusya'dan dünyayı ayağa kaldıran açıklamalar geldi.

Kremlin'in güdümündeki Rossiya-1'de yayınlanan programda Rusya'nın Ukrayna'dan sonraki hedefi açıklandı.

Daily Beast'te yer alan 'Kremlin televizyonu Putin'in sıradaki hedefi olan ülkenin adını verdi' başlıklı habere göre, Rus gazeteciler Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının saldırıyı meşru hale getirdiğini belirtti ve Ukrayna'nın sınır komşusu Polonya'yı işaret etti.

Ukrayna'nın batısında yer alan Polonya NATO üyesi olması nedeniyle Ukrayna'ya yapılan yardımların ana üssü konumunda.

Bu duruma dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nden Vladimir Avatko, 'Putin'in sözlerini hatırlamamız gerekiyor. Özel askeri operasyona müdahale etmeye çalışan herkes ağır bir bedel ödeyecek' dedi.

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Avatko'nun bu sözleri Polonya'ya açık bir tehdit olarak yorumlandı.

KADİROV DA TEHDİT ETMİŞTİ: SADECE 6 SANİYE SÜRER

Putin'in savaştaki en büyük destekçisi Çeçen lider Ramazan Kadirov, geçtiğimiz günlerde işgal sırasında Ukrayna'ya verdiği desteğe misilleme olarak Polonya'yı tehdit etmişti.

Kadirov Polonya’ya seslenerek 'Size altı saniyede neler yapabileceğimizi gösteririz' demişti.

NATO 'KIRIMIZI ÇİZGİMİZ' DİYE UYARMIŞTI

Pek çok uzman Rusya'nın Polonya'yı direkt hedef almasının savaşın seyrini değiştireceği görüşünde.

Zira NATO, Rusya'nın birlik üyesi bir ülkeye saldırması durumunda harekete geçeceğini defalarca dile getirdi.

NATO VE ABD VARLIĞINI ARTIRIYOR

Kremlin güdümündeki isimler daha önce Polonya'yı defalarca tehdit etmişti.

İşte bu nedenle başta Polonya olmak üzere bölgedeki birlik ülkelerine takviye yapan NATO, doğu kanadını 'en kötü olasılığa' karşı güçlendiriyor.

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Sadece NATO değil, ABD de bölgeye hatırı sayılır bir askeri destek sağlıyor. Polonya, Ocak ayından bu yana Doğu Avrupa'ya gelen ABD birliklerinin ana varış noktası oldu.

Washington, Şubat ayı başlarında Polonya ve Almanya'ya 2 bin asker gönderdikten sonra, 101. Hava İndirme Tümeni de dahil olmak üzere Polonya'ya 3 bin ek asker yerleştirdi.