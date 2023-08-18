NATO karasularını kalkan yaptı: Çin gemisi Rus donanmasından böyle kaçtı

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Kremlin yönetiminin 17 Temmuz tarihinde tahıl anlaşmasından çekildiğini duyurmasından sonra önceki gün Ukrayna’nın Odessa limanından çıkış yapan ilk gemi sayılan Hong Kong bandıralı Joseph Schulte konteyner gemisi, Karadeniz’deki kritik bölgeleri aşarak Türkiye kıyılarına yaklaştı. Geminin Ukrayna’dan aldığı 30 bin ton yükle bugün İstanbul Boğazı’ndan geçerek Ambarlı limanına demir atması bekleniyor.

12 MİLDE KALDI

Tüm dünyanın seyrini yakından izlediği Joseph Schulte konteyner gemisi Rus donanmasının tehdidi altında kritik yolcululuğuna salı sabahı başlamıştı. Ukrayna’nın Odessa limanından ayrıldıktan sonra kıyıdan 80 mil açılarak kısa süreliğine uluslararası sulara giren gemi, aynı günün akşamı Tuna nehri deltası bölgesinde tekrar uluslararası sulara çıkarken bu iki seferde de gemiye Rus donanmasından bir müdahale olmadı. Gemi yolculuğunun devamında ise kıyıya 12 mil mesafede seyrederek Romanya ve Bulgaristan karasuları içinde kaldı. Rusya’nın üçüncü ülke karasularında ticari gemiye müdahale etmesi Rus ticari gemilerinin yeni yaptırımlarla karşılaşması anlamına gelecekti.

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‘TAHILI ÇIKARABİLİRİZ’

Konteyner gemisinin Rus müdahalesine uğramaması Ukrayna tarafından önemli bir başarı olarak tanımlandı. Gemi Romanya karasularına girdiğinde açıklama yapan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, “Az önce Karadeniz sularında serbest ticaretin yeniden mümkün olabileceğini gösteren önemli bir gelişmeye şahit olduk. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) yönetmeliği ve kuralları çerçevesinde Odessa limanından yola çıkan ticari gemi Rus engellemesiyle karşılaşmadan ve vurulmadan belirlediğimiz insani koridoru kullandı. Bu önemli bir zafer. Ukrayna tahılının Rusya olmaksızın da ihraç edilebileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

BİLGİ NOTU

Tahıl anlaşmasından 17 Temmuz’da çekilen Rusya, 20 Temmuz tarihinden itibaren Ukrayna limanlarına giden ve çıkış yapan tüm gemileri askeri hedef sayacağını ilan etmişti. Gerekçe olarak bu gemilerle Ukrayna’ya silah taşındığıiddiasını ileri sürmüştü.

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