NATO jetlerinden yoğun Rusya mesaisi

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Rusya’nın müttefik ülkelerin hava sahaları açısından tehlike oluşturma potansiyeli içeren uçuşları NATO jetlerinin mesaisinin önemli bir bölümünü oluşturdu. NATO’dan yapılan açıklamada, 2021’de gerçekleştirilen 370 sortinin 270’inin Rus askeri uçaklarına önleme amaçlı olduğu belirtildi.

Bu da NATO hava misyonlarının yaklaşık yüzde 80’ine denk geliyor. Rus askeri uçaklarına yönelik önlemelerin büyük bölümü Baltık bölgesinde yapıldı. NATO, bu bölgede Estonya, Letonya ve Litvanya için hava devriye misyonu yürütüyor.

NATO güçlerine bağlı 60’tan fazla savaş uçağı başka savaş uçaklarına veya kontrol kuleleriyle bağlantısı kesilen sivil uçaklara karşılık vermek üzere Avrupa genelinde sürekli yüksek hazırlık durumunda tutuluyor.