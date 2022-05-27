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NATO jetlerinden Rus savaş uçaklarına kritik müdahale!

#NATO#Finlandiya#F-35
NATO jetlerinden Rus savaş uçaklarına kritik müdahale

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşta çok kritik bir rolü olan NATO, İsveç ve Finlandiya’nın üyelik başvurularıyla birlikte yeni bir çıkmazın içine girdi. Bir yandan masada diplomatik girişimler sürerken sıcak savaş da devam ediyor. Rusya’nın İskandinavya civarında yaptığı uçuşlara NATO’dan kritik bir müdahale geldi.

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NATO, Finlandiya sınırının yanındaki Norveç bölgesinden geçen Rus uçaklarını engellemek için jetlerini devreye soktu! NATO’ya ait F-35 savaş uçakları Rus uçaklarını durdurmak için havalandı.

Finlandiya ve İsveç'in 18 Mayıs'ta NATO'ya katılım başvurusunda bulunmasından bu yana Rusya ile İskandinav ülkeleri arasındaki gerilim tırmandı.

Norveç, hava sahasında uçan Rus uçağının bir Mikoyan MiG-31 'Foxhound' ve bir Sukhoi Su-24 'Fencer' jeti olduğunu açıkladı.

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Hava kuvvetleri, Rus uçaklarının doğuya dönmeden önce Norveç Denizi'ne uçtuğunu söyledi. Norveç'in kuzeyindeki Sørreisa Kontrol ve Raporlama Merkezi, jetler hakkında bilgi verdi.

Hava Kuvvetleri'nde iletişim müdürü olan Stine Barclay Gaasland, Norveç Silahlı Kuvvetleri'nin NATO için ‘Hızlı Tepki Uyarısı’ olarak adlandırdıkları sistem sayesinde her zaman beklemede olan iki F35 savaş uçağına sahip olduğunu söyledi.

NATO jetlerinden Rus savaş uçaklarına kritik müdahale
Uçakların gökyüzündeki kapışması Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan fotoğrafta böyle göründü

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Bu uçaklar 15 dakika içinde havalanmaya hazır şekilde bekliyor. Bu durum yılın her günü için geçerli.

Silahlı Kuvvetlere göre, 2021'de 34 kez bu tür müdahaleler için veya NATO misyonu temelinde toplam 58 kez bu F-35’ler kullanıldı.

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Rus jetleri Finnmark'ın dışında, ilçenin en kuzeyinde gözlendi, ancak hiçbir zaman resmi Rus hava sahasında değillerdi.

NATO jetlerinden Rus savaş uçaklarına kritik müdahale
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Gaasland, Norveç hava sahasına izinsiz girmenin Rusya için 'daha agresif bir eylemi' kışkırtacağını söyledi.

Faaliyetin Norveç için bir tehdit olup olmadığı sorulduğunda, “Bunu söylemek istemiyorum çünkü buna alışkınız ve bunda yasa dışı bir şey yok. Yerel bölgelerimizdeki tüm faaliyetlere çok dikkat ediyoruz.” cevabını verdi.

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Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'taki yıllık toplantısında yapılan duyuruya göre, İsveç ve Finlandiya, askeri ittifaka katılma isteklerini pekiştirmek için 28-30 Haziran'da Madrid'de yapılacak NATO zirvesine katılacaklar.

NATO jetlerinden Rus savaş uçaklarına kritik müdahale
İki ülke NATO üyelik başvurularını birlikte açıkladı ve formları birlikte doldurdu

Finlandiya ve İsveç başvurularını birlikte sundular ve Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesiyle NATO'ya katılmaya teşvik edildiklerini ve bu durumun Avrupa güvenliğinde on yıllardır yaşanan en büyük sarsıntıya neden olduğunu söylediler.

Putin, Ukrayna'daki savaşının arkasındaki temel itici güç olarak NATO'nun Sovyet sonrası Rusya sınırlarına doğru genişlemesine defalarca işaret etmişti…

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