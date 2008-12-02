NATO İsrail ile işbirliğini geliştiriyor

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi NATO ile İsrail arasında, terörizme karşı mücadelede işbirliğinin düzeyini artıran bir mutabakat sağlandığı açıklandı.

NATO yetkilileri, İttifak ile İsrail arasında, 2006 yılının ekim ayında imzalanan ikili işbirliği programının güncelleştirildiğini, mutabakatın geliştirilen bölümleri arasında terörizme karşı ortak mücadele ve askeri tatbikatlar alanının da bulunduğunu bildirdiler.



İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, İsrail'in NATO üyesi ülkelerle Akdeniz ülkelerinin birlikte yer aldığı bakanlar düzeyindeki toplantıya katılmak üzere Brüksel;de bulunuyor.



NATO'nun Akdeniz Ülkeleri Diyaloğu, örgütün Akdeniz ülkeleriyle ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında, 1994'te başlamıştı. Diyalog ülkeleri kapsamında bugün İsrail, Mısır, Ürdün, Fas, Moritanya, Tunus ve Cezayir olmak üzere 7 ülke yer alıyor.



Livni, basına yaptığı açıklamada, İsrail;in NATO ile siyasi ve güvenlik bağlarını güçlendirmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi ve İttifak ile terörizme karşı mücadele, istihbarat ve kapsamlı bilgi alışverişi yapılacağını duyurdu.



NATO yetkilileri, İsrail ile yapılan anlaşmanın bir benzerinin Mısır ile de imzalandığını, Ürdün ile de aynı amaçla müzakerelerin sürdüğünü belirttiler.

