NATO ile Rusya aylar sonra masaya oturuyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
TESK Başkanı: İndirim değil zam yaptılarTESK Başkanı: İndirim değil zam yaptılar#Bendevi Palandöken
Latin Amerika’nın ‘gölge’ kartel liderleri “Las Patronas”la tanışınLatin Amerika’nın ‘gölge’ kartel liderleri “Las Patronas”la tanışın!#Organize Suç
Trabzonspor - Başakşehir maçında tartışma yaratan penaltı pozisyonu Hasan Ali Kaldırım tepki gösterdi...Trabzonspor - Başakşehir maçında tartışma yaratan penaltı pozisyonu! Hasan Ali Kaldırım tepki gösterdi...#Trabzonspor
Dokuz çocuklu bir süper baba: İneklerini sattı, kardelenlerini güneşe çıkardıDokuz çocuklu bir süper baba: İneklerini sattı, kardelenlerini güneşe çıkardı#Süper Baba
Nebati, muhalefetin sloganını kullandıNebati, muhalefetin sloganını kullandı#Nureddin Nebati
Hayvanseverler harekete geçti: ‘Diskodan çıkarın o köpekbalığını’Hayvanseverler harekete geçti: ‘Diskodan çıkarın o köpekbalığını’#Köpekbalığı
Dev maç için M.City-Liverpool örneği Belözoğlu beraberliğe razıydı, şampiyonlukta tek rakibi...Dev maç için M.City-Liverpool örneği! 'Belözoğlu beraberliğe razıydı, şampiyonlukta tek rakibi...'#Trabzonspor
‘Ateş coğrafyası’na yolculuk‘Ateş coğrafyası’na yolculuk#Saraybosna
Gülçin Ergül şoku atlatamadı Psikolojik destek alıyor...Gülçin Ergül şoku atlatamadı! Psikolojik destek alıyor...#GÜLÇİN ERGÜL
Bakan Koca aşı daha da önem kazandı diyerek uyardı: Omicron ülkemizde yayılmaya başladıBakan Koca 'aşı daha da önem kazandı' diyerek uyardı: Omicron ülkemizde yayılmaya başladı#Fahrettin Koca
Prof. Dr. Artun Ünsal: Artık ‘Ne yediğime bak, kim olduğumu anla’ çağındayızProf. Dr. Artun Ünsal: Artık ‘Ne yediğime bak, kim olduğumu anla!’ çağındayız#Prof. Dr. Artun Ünsal
Yangınları YİHA söndürecekYangınları YİHA söndürecek#Yangın
Belediye Başkanı paylaştı, savcılık harekete geçtiBelediye Başkanı paylaştı, savcılık harekete geçti #Bursa
4 yıl üst üste listeye giren tek Türk oldu Acun Ilıcalı ABD’de olsaydı...4 yıl üst üste listeye giren tek Türk oldu! Acun Ilıcalı ABD’de olsaydı...#Acun Ilıcalı
Bu filmde karmaşık kadınlar varBu filmde karmaşık kadınlar var!#Dakota Johnson
HABERLERDünya Haberleri

NATO ile Rusya aylar sonra masaya oturuyor

#NATO#Rusya#Ukrayna
NATO ile Rusya aylar sonra masaya oturuyor

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağında gerileme ya da yavaşlama sinyalleri gelmemesi aylardır bu ülkeyle NATO arasında ciddi gerginlik yaşanmasına neden oluyor.

Haberin Devamı

Karşılıklı sert açıklamaların ve uyarı mesajlarının yapıldığı bir ortamda Moskova-Brüksel hattında tansiyonu düşürme potansiyeli taşıyan bir gelişme yaşandı. NATO-Rusya Konseyi’nin (NRC) 12 Ocak’ta toplanması öngörülüyor.

BİRBUÇUK YIL SONRA

NATO-Rusya ilişkilerinin resmi temelini oluşturan ve 2002’de devreye sokulan NRC, İttifak’ın ısrarlı çağrılarına ve açık davetine rağmen Moskova’nın olumlu yanıt vermemesi nedeniyle bir buçuk yılı aşkın süredir toplanamıyordu. Aynı tarihte, Brüksel’de, İttifak üyesi ülkelerin genelkurmay başkanlarının katılımıyla NATO Askeri Komite Toplantısı da yapılacak.

DİYALOG İÇİN ŞANS

NATO, başından bu yana Rusya’yla sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği tezini temel alan ancak en kötü senaryoya da hazır olmayı ihmal etmeyen bir strateji izliyor. Ne pahasına olursa olsun diyalog yaklaşımı ise İttifak’ta kabul görmüyor. Rusya’nın son olarak gündeme getirdiği güvenlik önerileri konusunda da ihtiyatlı bir yaklaşım söz konusu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#NATO#Rusya#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi

BAKMADAN GEÇME!

Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi