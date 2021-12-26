NATO ile Rusya aylar sonra masaya oturuyor

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Karşılıklı sert açıklamaların ve uyarı mesajlarının yapıldığı bir ortamda Moskova-Brüksel hattında tansiyonu düşürme potansiyeli taşıyan bir gelişme yaşandı. NATO-Rusya Konseyi’nin (NRC) 12 Ocak’ta toplanması öngörülüyor.

BİRBUÇUK YIL SONRA

NATO-Rusya ilişkilerinin resmi temelini oluşturan ve 2002’de devreye sokulan NRC, İttifak’ın ısrarlı çağrılarına ve açık davetine rağmen Moskova’nın olumlu yanıt vermemesi nedeniyle bir buçuk yılı aşkın süredir toplanamıyordu. Aynı tarihte, Brüksel’de, İttifak üyesi ülkelerin genelkurmay başkanlarının katılımıyla NATO Askeri Komite Toplantısı da yapılacak.

DİYALOG İÇİN ŞANS

NATO, başından bu yana Rusya’yla sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği tezini temel alan ancak en kötü senaryoya da hazır olmayı ihmal etmeyen bir strateji izliyor. Ne pahasına olursa olsun diyalog yaklaşımı ise İttifak’ta kabul görmüyor. Rusya’nın son olarak gündeme getirdiği güvenlik önerileri konusunda da ihtiyatlı bir yaklaşım söz konusu.