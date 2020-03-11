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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 11.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

‘NATO İdlib’de ne yapabilir bakıyoruz’

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
‘NATO İdlib’de ne yapabilir bakıyoruz’
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ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye’ye İdlib’de yardımcı olmak istediklerini belirterek “NATO’nun ne yapabileceğine bakıyoruz” dedi.

NATO müttefikleriyle temaslarda bulunan ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İdlib’de Türkiye’ye destek amacıyla tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti. Basına telekonferans aracılığıyla açıklamalarda bulunan Jeffrey, Türkiye’ye yardımcı olmak istediklerini, bu doğrultuda değerlendirmelerin sürdüğünü belirterek, “NATO’nun ne yapabileceğine bakıyoruz” dedi. Rusya ve Esad rejiminin Suriye’de kalıcı ateşkes istediklerine inanmadıklarını ifade eden Jeffrey, “Amaçları askeri zafer. ABD’nin hedefi bunu önlemek ve müzakere edilmiş bir çözüme zorlamak” diye konuştu. Jeffrey’nin Brüksel’deki temaslarında İdlib başta olmak üzere Suriye’deki gelişmeler öne çıktı.

‘KARA GÜCÜ OLMAZ’

İdlib’de ateşkesin Rusya ve Esad rejimi tarafından bozulması halinde buna ivedilikle karşılık verileceğini belirten Jeffrey, yaptırımların devreye sokulabileceği mesajı verdi. Türkiye’ye destek arayışları sürse de Jeffrey alana asker gönderilmesi opsiyonuna kapıyı kapattı. Jeffrey, “Kara güçlerini unutabilirsiniz. Türkiye ve muhalif güçler kendi başlarına halledebildiklerini kanıtladılar. Sorun havadaki durumda ve biz de buna bakıyoruz” dedi.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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