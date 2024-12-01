NATO hazırlıklara başladı: Rusya'nın dibinde savaş merkezi kuruldu

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ABD merkezli haber dergisi Newsweek, NATO çıkarma birliklerinin Rusya sınırında hazırlıklara başladığını öne sürdü.

Newsweek'te yer alan habere göre, Norveç'in kuzeyindeki Sorreisa bölgesinde NATO tarafından bir amfibi savaş merkezi kuruldu ve ABD'li, İngiliz ve Hollandalı birliklerinin eğitimine başlandı.

Çıkarma birliklerinin konuşlandığı savaş merkezinin kurulmasının, Rusya sınırındaki operasyonları güçlendirmeye yönelik olduğu ifade edildi.

Sorreisa'daki yerel havaalanının ise, Müşterek Hava Operasyonları Merkezi (JAOC) ve Kontrol ve Raporlama Merkezi (CRC) için bir üs olduğu belirtildi.

BİRLİK VURGUSU

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Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, bölgeyi ziyaret ettiği sırada açıklamada bulundu. Gram, "Norveç'i, İskandinav bölgesini ve NATO'yu korumak için birlikte eğitim yapmalıyız" dedi.

RUS GEMİSİ ENDİŞE YARATTI

Norveç Sahil Güvenliği, Kasım ayının başında "casus gemisi" olarak nitelendirdiği Rus "Yantar" gemisini izlemeye almıştı.

Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamada, Rus gemisinin “varlığıyla dikkat çekmek için kasıtlı eylemler" gerçekleştirdiğini söylemişti.

Norveç medyası, geminin sabotaj yapmayı hedefleyebileceğini öne sürerken gemiyi, petrol ve doğal gaz boru hatları ile internet ve telekomünikasyon kabloları gibi deniz altındaki kritik altyapının yakınında görüldüğünü bildirmişti.