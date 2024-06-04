NATO hazırlıklara başladı: ABD askerlerine özel koridor! İşte üzerinde çalışılan rotalar...

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ABD ve Almanya'nın Ukrayna'ya tedarik ettikleri silahların Rus toprakları üzerinde kullanılmasına izin vermesinin ardından Moskova Batı gerilimi zirveye tırmandı. Batılı liderler Rusya ile olası bir çatışma için hazırlık yapılması konusunda peş peşe uyarılarda bulunurken NATO'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

ABD ASKERLERİNE ÖZEL KARA KORİDORU

İngiliz Telegraph gazetesine göre NATO, Rusya ile Avrupa arasında büyük bir kara savaşı yaşanması durumunda ABD askerlerini ve zırhlılarını ön saflara sevk etmek için çok sayıda “kara koridoru” geliştiriyor. Gazeteye konuşan yetkililer Amerikan askerlerinin Moskova'nın olası bir saldırısına karşı koymak üzere önceden belirlenen 5 noktadan birine ineceğini ve planlanan rotalar boyunca yönlendirileceğini söyledi.



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Geçtiğimiz yıl Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen düzenlenen NATO zirvesinde, ittifakı savunmak üzere 300,000 askerin yüksek hazırlık durumunda tutulmasına karar verilmesinden beri lojistik rotalar kilit bir öncelik haline geldi.

Mevcut planlara göre ABD birlikleri Hollanda'ya iniş yaptıktan sonra trenlere binerek Almanya üzerinden Polonya'ya ulaşacak. Ruya'nın NATO'ya yönelik işgal girişiminde ABD birlikleri doğuya doğru nakledilmeden önce Rotterdam limanına sevk edilecek.

Telegraph gazetesine göre yetkililer şimdi kara iletişim hattının Moskova güçleri tarafından kesilmemesini sağlamak için düzenlemeler yapıyor. Hollanda'dan giriş yapan NATO güçlerinin Rus bombardımanına maruz kalması ya da kuzey Avrupa limanlarının tahrip edilmesi halinde ittifakın odağını İtalya, Yunanistan ve Türkiye limanlarına kaydırması bekleniyor. Plana göre, ABD birlikleri İtalya'dan kara yoluyla Slovenya ve Hırvatistan üzerinden Ukrayna ile sınırı olan Macaristan'a taşınabilir.



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NATO ABD askerlerinin Norveç, İsveç ve Finlandiya üzerinden taşınması için de planlar hazırlıyor. Söz konusu koridorlar yerel yönetmeliklerle kısıtlanmayacak ve sevkiyat yapmakta serbest olacak.

Fransız hükümeti, olası bir Rus işgaline karşı hazırladığı planın parçası olarak Romanya'da konuşlanmaya çalışırken, tanklarının bürokratik süreçler nedeniyle sınırda sıkışıp kaldığından şikayet etmişti.

NATO, olası bir Rus işgalinde asker sevkiyatı için kullanılabilecek rotalar üzerinde uzun süredir çalışmalar yürütüyor.Hollanda, Almanya ve Baltık ülkeleri gibi Kuzey Avrupa'daki limanların Rus füze saldırılarına karşı özellikle hassas olduğu düşünülüyor.

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NATO'nun Jsec lojistik komutanlığı şefi Korgeneral Alexander Sollfrank, Telegraph'a yaptığı açıklamada, "Her şey gerekli esnekliği sağlayacak şekilde planlandı" dedi ancak endişelerini gizlemedi;

"Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını gözlemleyip değerlendirdiğimizde, Moskova'nın özellikler lojistik üsleri hedef aldığını gördük.Bu durum, Afganistan ve Irak'tan bildiğimiz devasa lojistik üslerin artık mümkün olmadığını kanıtlıyor çünkü olası bir çatışma durumunda ilk hedef buralar olacak. Hava savunmasına gelince, hava savunması her zaman kıttır. Bu durum bize askeri bir ilkenin hala geçerli olduğunu gösterir: 'Eğer her yerde güçlü olmak istiyorsanız, hiçbir yerde güçlü değilsiniz demektir'.”