NATO hazırlıklara başladı! 3. Dünya Savaşı kapıda mı? Alman ordusu uyardı... İtalya, Yunanistan ve Türkiye'deki koridorlar üzerinden...

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Alman ordusu, önümüzdeki on yıl içinde bir işgalin gerçekleşebileceği uyarısında bulunurken, NATO da Rusya ile olası bir 3. Dünya Savaşı senaryosuna karşı hazırlıklarını artırdı.

Üst düzey NATO komutanı Korgeneral Alexander Sollfrank, savaş durumunda toplu tahliye ve kurtarma planları geliştirdiğini açıkladı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, NATO'nun lojistik komutanlığının başındaki Korgeneral Sollfrank, birliğin çok sayıda yaralı askeri cepheden çıkarabilecek operasyonel kabiliyete sahip olmak için çalıştığını doğruladı.

Alman general, müttefiklerin Afganistan ve Irak'taki deneyimlerinin aksine, Rusya ile topyekûn bir savaşta NATO'nun büyük bir savaş alanında ağır kayıplar verebileceği uyarısında bulundu.

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Alman ordusunun Rusya'nın 2029 gibi yakın bir tarihte, bir NATO ülkesine saldırmasının beklendiği uyarısının ardından konuşan Sollfrank, Rusya ile bir çatışma çıkması halinde, yaralı birliklerin son yıllardaki diğer savaşlara kıyasla daha uzak mesafelere taşınması gerekeceğini söyledi.

Yaralıların taşınması için geniş çaplı demiryolu ve karayolu tahliye araçları ağının konuşlandırılması gerekeceğini ifade eden Sollfrank, uçaklardan daha fazla yaralı taşıyabilen trenlere ihtiyaç duyulacağını belirtti.

İTALYA, YUNANİSTAN VE TÜRKİYE'DEKİ KORİDORLAR ÜZERİNDEN...

NATO, Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri tatbikatı gerçekleştirdi. Steadfast Defender 2024 tatbikatına, 30'dan fazla müttefik ve ortak ülkeden yaklaşık 90 bin asker katılarak kara, hava, deniz ve siber çatışma alanlarındaki birlikte hareket etme yeteneklerini test etti.

NATO aynı zamanda Ukrayna'daki savaşın batıya kayması ihtimaline yönelik olarak, ABD birliklerinin ön cephelere yerleştirilmesi ve NATO birliklerinin yerel bürokratik engeller olmaksızın Avrupa'ya hızla konuşlanmasına olanak tanıyacak yeni "kara koridorları" planları geliştirdi.

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The Telegraph'a konuşan yetkililer, planların Rusya'nın saldırması durumunda birliklerin İtalya, Yunanistan ve Türkiye'deki koridorlar üzerinden Balkanlar'a ya da İskandinavya üzerinden Rusya'nın kuzey sınırına doğru ilerlemesine izin verecek acil durumları içerdiğini söyledi.

AVRUPA SİLAHLANIYOR

Avrupa'daki pek çok ülkenin son iki yıl içinde silahlanma kampanyaları başlattığı, savunma harcamalarını artırdığı ve askeri kapasitelerini güçlendirdiği bildirildi.

Analistler, Rusya'nın NATO ile büyük bir savaşa girmek gibi bir niyetinin olmadığına inanırken, Norveçli General Eirik Kristoffersen, Rusya'nın birkaç yıl içinde Avrupa'yı karşısına alabilecek kapasiteye ulaşabileceğini belirtti.

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Emekli İngiliz komutan General Patrick Sander, Kristoffersen'in söylediklerine katılarak İngiltere'nin uzun süreli bir çatışmayı sürdürebilecek kapasitede olmadığını vurguladı ve “Eğer önemli adımlar atılmazsa, bu durum daha olası hale gelecektir” dedi.