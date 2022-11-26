NATO: Geri adım atmayacağız

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Rusya’nın saldırıları nedeniyle Ukrayna için kışa korkunç bir başlangıcın söz konusu olduğunu belirten Stoltenberg, “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşın bedelini hepimiz ödüyoruz ama bizim ödediğimiz bedel para, Ukraynalıların ödediği bedel ise kan. Eğer Putin’in kazanmasına izin verirsek, hepimiz uzun yıllar boyunca çok daha yüksek bir bedel ödeyeceğiz” diye konuştu.

‘EMSALSİZ ASKERİ DESTEK’

Çoğu savaşın müzakerelerle sona erdiğini ancak müzakere masasında ne olacağının savaş alanında ne olduğuna bağlı olduğunun altını çizen Stoltenberg, “Barışçıl çözüm şansını arttırmanın en iyi yolu Ukrayna’yı desteklemektir. Dolayısıyla NATO Ukrayna’nın yanında durmaya devam edecek. Geri adım atmayacağız” ifadelerini kullandı. Müttefiklerin Ukrayna’ya eşi benzeri görülmemiş bir askeri destek sağladığını söyleyen Stoltenberg şunları söyledi: “Şu anda en acil ve öncelikli görev ve odak noktası elbette Ukrayna’ya destek sağlamak. Müttefiklerimizin, Ukrayna’da Putin’in kazanmamasını garantileyecek, Ukrayna’nın topraklarını kurtarmasını ve egemen, bağımsız bir ulus olarak varlığını sürdürmesini sağlayacak bir barışa ulaşmasını temin edecek askeri destek sağladıklarından emin olmak.”

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ORBAN’DAN ÜYELİK ONAYINA ERTELEME

Türkiye’yle birlikte İsveç ve Finlandiya’nın üyeliklerine ilişkin onay sürecini tamamlamayan iki NATO üyesinden biri olan Macaristan, bu yöndeki adımını erteledi. Macaristan’ın bu yıl bitmeden onay vermesi bekleniyordu ancak iki ülkenin üyeliklerine destek verdiklerini belirten Başbakan Viktor Orban, onay sürecinin gelecek yılın başında tamamlanacağını söyledi. Türkiye ise onay için bu iki ülkenin terörle mücadele konusunda yeterli somut adım atmasını bekliyor. Tüm müttefiklerin onay vereceğinden emin olduğunu söyleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Tam olarak ne zaman olacağı konusunda spekülasyon yapmıyorum ama ne kadar erken olursa o kadar iyi” dedi. İsveç ve Finlandiya, üye olmadıkları için ortak savunma ilkesi olan 5’inci madde koruması altında değil.