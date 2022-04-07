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NATO Genel Sekreteri'nden 'Buça' tepkisi

#NATO#Jens Stoltenberg#Buça
NATO Genel Sekreterinden Buça tepkisi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel'de yaptığı açıklamada Buça'da sivillerin katledilmesini kınadı ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Buça'da yaşanan katlima tepki gösterdi. Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Rusya'dan geri alınan Buça gibi yerlerdeki katliamları kınıyoruz. Görüntülerin sorumluları bağımsız soruşturma ile tespit edilerek cezalandırılmalı" dedi.

Stoltenberg açıklamasına şöyle devam etti;

"NATO için önemli olan, müttefiklerinin Ukrayna'ya destek sağlamasıdır. NATO doğrudan çatışmaya dahil olmayacak ve NATO müttefikleri Ukrayna'ya asker göndermeyecek. Ancak aynı zamanda Ukrayna'ya birçok konuda destek sağlıyoruz

Bu savaş aylarca, yıllarca sürebilir. Bu nedenle çok daha fazlasına hazırlanmamız gerekiyor. Ukrayna'nın deniz ve hava kuvvetlerini destekleyerek caydırıcılık sağlıyoruz. 

Savaş devam ettiği sürece elbette Ukrayna halkı daha fazla zarar görecek ancak savaşın Ukrayna ötesine tırmanma riski de var. NATO'nun tam olarak odaklandığı şey, bu tırmanmayı önlemek"

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#NATO#Jens Stoltenberg#Buça

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