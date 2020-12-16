NATO Genel Sekreteri: Üzüntü duyuyorum

Genel Sekreter, taraflara, “çözüm yolları arama” çağrısında bulundu. S-400 alma kararının ulusal nitelikte olduğunun altını çizen ve bu sistemlerin NATO’nunkilerle uyumlu olmadığını hatırlatan Stoltenberg, durumun zorluğuna dikkat çekti ve “Türkiye ve diğer müttefiklere olumlu bir çözüm bulmak için başka yollar olup olmadığına bakmalarını ısrarla tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.