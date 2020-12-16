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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 16.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

NATO Genel Sekreteri: Üzüntü duyuyorum

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
NATO Genel Sekreteri: Üzüntü duyuyorum
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD’nin Türkiye’ye yaptırım kararı almasını, “NATO müttefiklerinin birbirlerine yaptırım uyguladığı bir durumda olduğumuz için üzüntü duyuyorum” sözleriyle değerlendirdi.

Genel Sekreter, taraflara, “çözüm yolları arama” çağrısında bulundu. S-400 alma kararının ulusal nitelikte olduğunun altını çizen ve bu sistemlerin NATO’nunkilerle uyumlu olmadığını hatırlatan Stoltenberg, durumun zorluğuna dikkat çekti ve “Türkiye ve diğer müttefiklere olumlu bir çözüm bulmak için başka yollar olup olmadığına bakmalarını ısrarla tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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