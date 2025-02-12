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NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye övgü

Güncelleme Tarihi:

#NATO Genel Sekreteri#Türkiye#Savunma Sanayii
NATO Genel Sekreteri Rutteden Türkiyeye övgü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 16:45

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk savunma sanayisinin temelinin etkileyici olduğunu belirterek, inovasyon tarafında çalışan yüzlerce kuruluş ve binlerce şirketin varlığından övgüyle söz etti. Rutte, "Türk sanayisi son ürünler de dahil olmak üzere en önemli parçaları tedarik ediyor." ifadesinde bulundu.

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yarın yapılacak ve yeni ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ilk kez katılacağı Savunma Bakanları toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

AA muhabirinin Türkiye'nin, İttifak'ın ve özellikle Avrupa'nın savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve ayrıca yeni ABD yönetiminin de gündeminde olan Ukrayna'da barışın sağlanması konusunda oynayabileceği rol hakkında müttefik bakanlara ne gibi mesajlar ileteceğine dair sorusu üzerine Rutte, "Türk savunma sanayisinin temeli gerçekten etkileyici." dedi.

Rutte, yüzlerce kuruluşun inovasyon tarafında çalıştığını, Savunma Sanayii Başkanlığının parçası olarak binlerce şirketin bulunduğunu belirterek, hem Ankara ziyareti sırasında hem de Brüksel'de Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile bir araya geldiğini anımsattı.

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Genel Sekreter, şöyle devam etti:

"Bu gerçekten önemli ve Türkiye'de yaptığınız şeyin Avrupa'daki diğer müttefikler ve bizimle yakın bir işbirliği içinde olduğunu biliyorum. Gerçekten de Türk sanayisi son ürünler de dahil olmak üzere en önemli parçaları tedarik ediyor. Sizden sadece daha fazlasını yapmanızı isteyebiliriz."

Rutte, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve Türkiye de dahil olmak üzere tüm müttefiklerden daha fazla ve hızlı üretim beklediğini kaydetti.

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#NATO Genel Sekreteri#Türkiye#Savunma Sanayii

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