NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'nin savunma sanayisine dair dikkat çeken açıklamalar

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Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisinin Avrupa ile entegre hale getirilmesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin gelişmiş savunma sanayisiyle Avrupa ve NATO savunmasında önemli bir rol oynadığının altını çizen Rutte, bu rolün güçlenmesi gerektiği mesajını verdi.

Türk savunma sanayisinin müttefiklerle yakın bağlantıda olması gerektiğini belirten Rutte "NATO'da bariyer konulmasına izin vermeyelim. Bu, fayda sağlamaz" dedi .

NATO Genel Sekreteri, "Türk savunma sanayi tabanının İngiltere, Norveç ve AB ile mümkün olduğunca yakın bir şekilde bağlantılı olmasını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LAHEY ZİRVESİ'NE KATILACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24-25 Haziran'da Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacağını bildirdi.

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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zirvede, Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler ve riskler hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacağını belirtti.

Müttefiklerin savunma harcamalarının mevcut güvenlik ortamının gerektirdiği düzeye çıkartılması amacıyla yeni bir Savunma Yatırım Taahhüdünün zirvenin ana gündemini oluşturacağını aktaran Altun, zirvede, NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifak'ın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin de değerlendirileceğini kaydetti.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin de öngörüldüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Mayıs'ta Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti. Görüşmede Türkiye-NATO ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili gelişmeler, bölgesel, küresel konular ele alınmıştı.

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TÜRKİYE, SAVUNMA SANAYİİ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN KALDIRILMASINI SAVUNACAK

Türkiye’nin Zirve’de, savunma harcamalarının artırılmasının beklendiği mevcut güvenlik ortamında, 2023 Vilnius ve 2024 Washington zirvelerinde alınan kararlarla da uyumlu olarak, müttefikler arasındaki savunma sanayii ticareti önündeki bariyerlerin şartsız şekilde kaldırılması beklentisini dile getirmesi öngörülüyor.

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İttifaka yönelik iki ana tehditten biri olan terörizmle mücadelede NATO’nun rolünün güçlendirilmesi gerektiğini açıklayacak olan Türkiye'nin, AB’nin, savunma ve güvenlik gayretlerinde AB üyesi olmayan Avrupalı Müttefiklerin katılımına da imkân verecek şekilde daha stratejik ve vizyoner bir bakış açısı geliştirmesi zaruretini vurgulaması bekleniyor.