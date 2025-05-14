NATO Genel Sekreteri Rutte'den PKK'nÄ±n fesih kararÄ±na iliÅŸkin ilk deÄŸerlendirme

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, gÃ¼ndemdeki geliÅŸmelere iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenmesi planlanan barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine dair konuÅŸan Rutte, "Ukrayna meselesini gerÃ§ekten daha iyi bir noktaya getirmek iÃ§in bir fÄ±rsat penceresi var ve TÃ¼rkiye burada bÃ¼yÃ¼k bir rol oynuyor" diye konuÅŸtu.

Rutte, "CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n NATO iÃ§inde inanÄ±lmaz bir lider ve meslektaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan gerÃ§ekten saygÄ± duyulan bir isim" olduÄŸunu dile getirdi. TÃ¼rk savunma sanayisinin tÃ¼m ittifak iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayan Rutte, Texas'ta mÃ¼himmat Ã¼reten fabrikalarÄ±n TÃ¼rkiye'deki ÅŸirketlerle yakÄ±n iÅŸbirliÄŸi olmadan bunu yapamayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

TÃ¼rkiye'ye Eurofighter satÄ±ÅŸÄ± ile ilgili de deÄŸerlendirmelerde bulunan Rutte, "Bir mÃ¼ttefikten diÄŸerine silah satÄ±ÅŸÄ±nda mÃ¼ttefikleri kÄ±sÄ±tlama getirmemeye teÅŸvik ediyorum" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

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PKK'NIN FESÄ°H KARARI

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n fesih ve silah bÄ±rakma kararÄ±na iliÅŸkin soruyu yanÄ±tlayan Rutte, "Bu Ã§ok ama Ã§ok Ã¶nemli bir geliÅŸme. TÃ¼rkiye, NATO iÃ§inde terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±ndan en Ã§ok etkilenen mÃ¼ttefiklerden biri, bunu unutmayalÄ±m." diye konuÅŸtu.

Rutte, terÃ¶rizmle mÃ¼cadelenin NATO'nun ana gÃ¶revlerinden biri olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izerek, "(NATO'nun ana gÃ¶revleri) Bizi Ruslardan korumak iÃ§in. Ã‡in'de olup biteni, Ã‡in ordusunun inÅŸasÄ±nÄ± kabul etmeliyiz. Ama bir de terÃ¶r tehdidi var" ifadelerini kullandÄ±.

Ã–rgÃ¼tÃ¼n kendini feshetmesinin TÃ¼rkiye ve Ä°ttifak iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayan Rutte, "Benim izlenimim, TÃ¼rk yetkililerin bu geliÅŸmeyi Ä°ttifak'Ä±n bu kÄ±smÄ±nÄ±n daha da gÃ¼venli olduÄŸundan emin olmak iÃ§in kullandÄ±klarÄ± yÃ¶nÃ¼nde. Ä°ttifak, terÃ¶rizm konusunda elinden gelen her tÃ¼rlÃ¼ yardÄ±mÄ± yapmaya hazÄ±rdÄ±r" dedi.

"TÃœRKÄ°YE'NÄ°N SAVUNMA SANAYÄ° OLDUKÃ‡A GELÄ°ÅžMÄ°Åž"

TÃ¼rkiye'deki savunma sanayinin oldukÃ§a geliÅŸmiÅŸ olduÄŸuna dikkati Ã§eken Rutte, "Bunu Ä°ttifak genelinde geliÅŸtirmemiz gerekiyor, Ã§Ã¼nkÃ¼ RuslarÄ±n hÄ±zla yeniden yapÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. ArtÄ±k Ä°ttifak'Ä±n bir yÄ±lda Ã¼rettiÄŸi mÃ¼himmatÄ±, Ã¼Ã§ ayda Ã¼retiyorlar. Ä°ttifak'Ä±n tamamÄ±, ekonomik gÃ¼Ã§ bakÄ±mÄ±ndan Rusya'dan 25 kat daha bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r." dedi.

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Rutte, Almanya BaÅŸbakanÄ± Friedrich Merz'in katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir basÄ±n konferansÄ±nda TÃ¼rkiye'ye Eurofighter satÄ±ÅŸÄ± iÃ§in yapÄ±cÄ± konuÅŸmalar yapmasÄ±na iliÅŸkin soruyu yanÄ±tlayarak, "Bir mÃ¼ttefikten diÄŸerine silah satÄ±ÅŸÄ±nda mÃ¼ttefikleri, kÄ±sÄ±tlama getirmemeye teÅŸvik ediyorum. Ä°ttifak iÃ§inde bu olmamalÄ±." ifadesini kullandÄ±.

BaÅŸbakan Merz'i Ã§ok dikkatli ÅŸekilde dinlediÄŸini paylaÅŸan Rutte, Alman tarafÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± geÃ§miÅŸe gÃ¶re daha pozitif bulduÄŸunu sÃ¶yledi.

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'AVRUPA ÃœLKELERÄ° BÄ°RLÄ°KTE Ã‡ALIÅžMALI'

NATO iÃ§erisinde Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yesi olmayÄ±p da Avrupa'da olan TÃ¼rkiye, Ä°ngiltere ve NorveÃ§ gibi Ã¼lkelerin bulunduÄŸuna iÅŸaret eden Rutte, "AB'yi TÃ¼rkiye, NorveÃ§, Ä°ngiltere ve bizimle mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmaya teÅŸvik ediyorum. BÃ¶ylece giriÅŸimler olduÄŸunda, mÃ¼mkÃ¼nse bunlarÄ±n yalnÄ±zca AB iÃ§inde deÄŸil, Avrupa iÃ§inde de yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayalÄ±m." diye konuÅŸtu.

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Rutte, AB Ã¼lkelerinin AB dÄ±ÅŸÄ±ndaki AvrupalÄ± Ã¼lkelerle savunma sanayi Ã¼retimi konusunda giriÅŸimlere aÃ§Ä±k olmasÄ±nÄ±n herkes iÃ§in daha faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

AVRUPALI YÃ–NETÄ°CÄ°LERÄ°N CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN Ä°LE Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°

AB ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki yakÄ±n istiÅŸarelerin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Kaja Kallas'Ä±n gÃ¶revi baÅŸÄ±ndaki ilk ziyaretlerinden birini TÃ¼rkiye'ye yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Ursula von der Leyen'in CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile yakÄ±n iliÅŸkileri olduÄŸunu sÃ¶yleyen Rutte, bu konuda gayet iyimser olduÄŸunu vurguladÄ±.

Rutte, "TÃ¼rk savunma sanayi tÃ¼m Ä°ttifak iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. (Texas'ta mÃ¼himmat Ã¼reten fabrikalar) TÃ¼rkiye'deki ÅŸirketlerle yakÄ±n iÅŸbirliÄŸi olmadan bunu yapamazlardÄ±" ifadesini kullanarak, bunun TÃ¼rkiye'deki irili ufaklÄ± binlerce savunma ÅŸirketi arasÄ±nda sadece bir Ã¶rnek olduÄŸunu dile getirdi.

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'TRUMP Ã‡Ã–ZÃœMSÃœZLÃœK HALÄ°NÄ° ORTADAN KALDIRDI'

Rutte, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n taraflar arasÄ±ndaki "Ã§Ã¶zÃ¼msÃ¼zlÃ¼k" halini ortadan kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "AdÄ±m adÄ±m Ukrayna'yÄ± kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n olduÄŸu bir yere getirmeliyiz." diye konuÅŸtu.

Ä°stanbul BarÄ±ÅŸ MÃ¼zakereleri'ne iliÅŸkin "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki 24-48 saat iÃ§inde ne olacaÄŸÄ±na karar vermek benim iÃ§in zor, tÃ¼m ana aktÃ¶rlerle yakÄ±n temastayÄ±m" ifadesini kullanan Rutte, mÃ¼zakerelerdeki baÅŸat aktÃ¶rlerin hepsiyle yakÄ±n temasta olduÄŸunu aktardÄ±.

Rutte, gelecek 10-15 gÃ¼nÃ¼n, Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Volodimir Zelenski liderliÄŸinde, Ukrayna meselesini daha iyi bir konuma taÅŸÄ±mak iÃ§in Ã¶nemli fÄ±rsatlar barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, ABD hÃ¼kÃ¼meti ile TÃ¼rkiye'nin mÃ¼zakerelerdeki rolÃ¼nÃ¼ vurguladÄ±.

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Uzun yÄ±llardÄ±r dostu olduÄŸunu belirttiÄŸi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile dÃ¼nkÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin harika geÃ§tiÄŸini sÃ¶yleyen Rutte, "TÃ¼rkiye, birÃ§ok cephede NATO iÃ§inde devasa bir rol oynuyor" diye ekledi.

Rutte, ErdoÄŸan ile savunma harcamalarÄ±, savunma sanayi ve Ukrayna gibi birÃ§ok meseleyi istiÅŸare ettiklerini paylaÅŸarak, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin oldukÃ§a iyi geÃ§tiÄŸini ifade etti.