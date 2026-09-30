NATO Genel Sekreteri Rutte’den Putin’e mesaj: NATO’yu asla yenemeyeceğini biliyor

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Euronews Savunma ve Uzay Zirvesi’nde soruları cevapladı. Rutte’ye yöneltilen ilk soru, Rusya’nın NATO’ya "Kaliningrad’ı korumak için nükleer silaha başvurmaktan çekinilmeyeceği" şeklindeki bir uyarı mektubu göndermesiyle ilgili oldu. Rusya’nın NATO’ya ilettiği şeyin ne olduğunu doğrulayamayacağını fakat buna tepki gösterdiklerini vurgulayan Rutte, "Temelde söylediğimiz şuydu; biz savunma amaçlı bir ittifakız. Nükleer tehditlere son verin. Bu kesinlikle yersiz ve hiçbir şekilde yardımcı olmuyor. Ve Ukrayna’ya yönelik savaşı sona erdirin. Kısa ve öz bir yanıt verdik ve açık konuştuk. Ancak Rus mektubunda tam olarak ne yazdığını açıklamanın onlara düştüğünü düşünüyorum" dedi.



"PUTİN, NATO’YU ASLA YENEMEYECEĞİNİ BİLİYOR"

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Baltık ülkelerine karşı nükleer silah kullanılması riski ve bir tırmanmanın söz konusu olup olmadığı sorusu üzerine Rutte, "Hayır değil. Putin, NATO’yu asla yenemeyeceğini biliyor. Bu nedenle bunu o kadar da ciddiye almıyorum. NATO, Rusya’dan çok daha güçlü. Bizi yenmelerinin hiçbir yolu yok" cevabını verdi.



"BÜTÜN BUNLAR, UKRAYNA’DA İŞLERİN ONUN AÇISINDAN İYİ GİTMEMESİ NEDENİYLE YAŞANIYOR"

NATO Genel Sekreteri, "Şu anda Ukrayna’da ayda 43 bin Rus öldürülüyor veya ağır şekilde yaralanıyor. Ukrayna cephe hattını tutuyor ve altı ay ya da bir yıl öncesine nazaran çok daha iyi durumda. Rusya’nın içlerini vuruyor. Müttefikler, silah teslimatları ve benzeri şekillerde Ukrayna’yı destekliyor. Tablo bu ve Putin kazanıyor değil. Putin biraz endişeli ve sarsılmış durumda. Bu durumla başa çıkabilmenin en iyi yolu biraz sakin olmak" dedi.

Rusya’nın mektuplar ve hibrit saldırılarla ittifakı bölmek ve Ukrayna’ya olan odağı kaybettirmeye çalıştığını söyleyen Rutte, "Avrupa'da ne tür bir hibrit olay yaşanırsa yaşansın, bunun karşılığı Ukrayna'ya daha az değil, daha fazla destek olacak. Mesaj bu. Sakin kalın, devam edin, Ukrayna'ya desteği sürdürün" dedi.

Savaşın Ukrayna’dan çıkıp bir NATO ülkesine yönelmesi konusunda büyük bir telaş olduğu ve risk değerlendirmesinin üç hafta, üç ay ve bir yıl öncesiyle aynı olup olmadığı sorusuna Rutte, "Evet. Unutmayalım, Ruslar Finlandiya’ya veya Baltık ülkelerinden birine ya da Polonya’ya veya NATO’daki herhangi bir ülkeye karşı bir şey yapmak isterse, bir askeri yığınak göreceğiz. Bana inanmıyorsanız, Letonyalı ve Estonyalı siyasetçileri dinleyin. Estonya veya Letonya’ya yönelik ciddi bir tehdit olduğunu düşünürsek, sizi ilk arayan biz oluruz diyorlar" cevabını verdi.

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NATO’nun topraklarını korumaya hazır olduğunu vurgulayan Rutte, "Tehdit yok. Bir şey olursa, buna karşı koymaya hazırız. Her zaman savunma amaçlı hareket edeceğiz ve gerekirse elbette, kendimizi savunacağız. Önemli olan şey şu; Bütün bunlar, Ukrayna’da işlerin onun açısından iyi gitmemesi nedeniyle yaşanıyor. Bizi bölmek istiyor" dedi.

Rusya’dan gelen mektuplara, üst düzey bir CIA yetkilisinin ziyaretine ve diğer işaretlere rağmen hiçbir şeyin değişmediği sonucunun mı çıkarılacağı yönündeki soru üzerine Rutte, "NATO topraklarına yönelik yakın bir tehdit yok. Bir askeri yığınak olursa bunu görürüz ve bununla ilgileniriz. Başka herhangi bir şey olursa onunla da ilgileniriz. Bunun için eğitim aldık ve buna hazırız. Tek bir komuta yapımız, birlikte çalışan 32 müttefikimiz var" dedi.



"UKRAYNALILAR, ALTI AY YA DA BİR YIL ÖNCESİNE NAZARAN ÇOK İYİ DURUMDA"

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Ukrayna’da durumun çok ağır olduğu haberlerine ilişkin bir soruya Rutte, durumun Rusya’nın şehirleri yoğun bir şekilde vurmasından kaynaklandığı cevabını verdi. Diğer yandan Ukrayna’nın cephede çok daha iyi bir durumda olduğunu söyleyen Rutte, "Ukraynalılar, altı ay ya da bir yıl öncesine nazaran çok iyi durumda. Rusya’nın derinlerine yönelik saldırılarla yaptıklarına bir bakın" dedi.

Diğer yandan Ukrayna’nın önümüzdeki hafta ve aylar için hava savunma füzelerine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Rutte, müttefiklere seslenerek, "Lütfen verebileceğiniz ne varsa verin. Bu hayat kurtarıyor" dedi.



"340 MİLYON NÜFUSLU BİR ÜLKENİN BİZİ SAVUNMASINA İHTİYAÇ DUYUYORUZ"

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İran savaşının enerji piyasasına etkisine ilişkin bir soruya cevabında Rutte, "Savaş çıktığında bunun her zaman olumsuz sonuçları olur" ifadelerini kullandı. Rutte, "İran’ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırma işini neden Amerikalılar yapıyor? Çünkü biz yapamıyoruz. Ama gelecekte, Avrupalılar olarak bunu kendimiz yapabilecek durumda olduğumuzdan emin olmalıyız. Bu zaten biraz tuhaf. Avrupa’da 600 milyon insan olarak kendimizi 140 milyon Rus’a karşı korumak için buradan altı ila sekiz saat uçuş mesafesinde bulunan 340 milyon nüfuslu bir ülkenin bizi savunmasına ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Ukrayna’da barış çabaları ile ilgili bir soruya Rutte, "Hepimiz bunu umuyoruz. Geçen hafta New York'ta barış çabalarında yer alan bazı üst düzey Amerikalı yetkililerle konuştum. Bunu gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyorlar. Hepimiz bu savaşın bitmesini istiyoruz ama tango için iki kişiye ihtiyaç var. Putin tango yapmak istiyor gibi gözükmüyor. Bunun kıştan önce olup olmayacağını bilmiyorum. Şu anda Putin, sürece dahil olmaya istekli görünmüyor" yanıtını verdi.

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NATO 3.0’ın ne manaya geldiği sorusuna Rutte, "Öncelikle bu, bizim ödeme yaptığımız, her iki tarafın da taahhütte bulunduğu bir ittifak anlamına geliyor. Yani ilişki, daha eşit hale gelecek. Hepimiz daha fazla taahhütte bulunduğumuz için, daha güçlü bir ittifak olacak" cevabını verdi.

ABD’nin Avrupa’ya nükleer güvenlik şemsiyesi sağlarken konvansiyonel olarak kıtada bulunmamasının askeri ve taktik açıdan akıllıca olmayacağını da ifade eden Rutte, "ABD Avrupa'da konvansiyonel alanda da varlığını sürdürecek" dedi.

Rutte, "Avrupa'nın güvenlik konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi sayesinde ABD, Avrupa'ya çok daha fazla bağlı olacak. Çünkü Avrupa'ya, güvenli bir Atlantik'e ve güvenli bir Arktik'e ihtiyaçları var" ifadelerini kullandı.



"ORDULARINA DEVASA YATIRIMLAR YAPIYORLAR"

Çin’in oluşturduğu tehdidin de son derece önemli olduğunu ancak NATO’ya yönelik uzun vadeli tehdidin Rusya olduğunu ifade eden Rutte, "Çin'in nasıl gelişeceğini göreceğiz. 2030'a gelindiğinde bin nükleer savaş başlığına sahip olacaklarını biliyoruz. Ordularına devasa yatırımlar yapıyorlar. Ve bunlar yalnızca Pekin'de geçit törenleri düzenlemek için değil" dedi.