NATO Genel Sekreteri Rutte'den Putin'e: Hiçbir yere gitmiyoruz

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Rutte, toplantıda şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'nın acil destek ihtiyaçları konuşuldu. Müttefiklerimiz ile birlikte Ukrayna'ya kapasite sağlıyoruz. Müttefikler olarak Ukrayna'ya destek olmaya devam ediyoruz. Biz hiçbir yere gitmiyoruz ve desteğimizi güçlendiriyoruz. Desteklerimiz arasında Rusya'nın filolarına karşı koymakta var. Önceliklerimiz çok açık. Güvenliğe yatırım yapmak, Ukrayna'ya savunma desteği vermek. Burada bir yanlışlık olmasın NATO bir savunma birliğidir. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.

Müttefikler arasındaki stratejik konseptimiz herhangi bir şekilde etkilenemez. Ukrayna'daki çıkmazdan bizi kurtaran ABD Başkanı Donald Trump oldu. ABD bugün bakıldığında NATO'nun en güçlü ülkesi. Bizi çıkmazdan kurtaracak olan da dünyanın en güçlü ordusu ABD'dir. Ben ve ekibim, Beyaz Saray ile koordinasyon içindeyiz.

Şu anda Ukrayna'daki barış konusunda iki ülke plan hazırlığı içerisinde. Bugünkü toplantıya katılan bazı ülkeler, Ukrayna'daki yükü paylaştırmamız konusunda hemfikir. Şu anda Ukrayna'ya silah tedariği devam ettiriyoruz, ki bu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'hiçbir yere gitmiyoruz' mesajı veriyor. Biz, kendi ortak kararımız olan strateji üzerinden hareket edeceğiz.

Rusya'nın Çin, Kuzey Kore ve İran ile yakından çalıştığını görüyoruz. Rusya'nın her anlamda en büyük destekçisi olabilir. Rusya bu konuda şeffaf davranmıyor. Hedeflerinin arasında Tayvan olabilir. Biz Tayvan'a da desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

PUTİN "SAVAŞ'A HAZIRIZ" DEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington’ın sunduğu barış planıyla ilgili temaslar Moskova'da sürdüğü sırada sert çıkış yapmıştı.

Putin açıklamasında “Rusya Avrupa ile savaşmak istemiyor, ancak eğer Avrupa bizimle savaşmak isterse, biz buna hemen şu an hazırız” ifadelerini kullanmıştı.