NATO Genel Sekreteri Rutte’den peş peşe ziyaret: Trump’tan sonra Türkiye’ye geliyor

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yarın yapacağı Türkiye ziyareti öncesinde cuma günü ABD’nin Florida eyaletine uçarak ABD Seçilmiş Başkanı Donald Trump ile görüşürken küresel krizlerin masaya yatırıldığı duyuruldu. NATO tarafından yapılan kısa yazılı açıklamada “İttifakın karşı karşıya olduğu bir dizi küresel güvenlik sorunlarını görüştüler” denirken Genel Sekreter Rutte’nin ayrıca Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı Mike Waltz ve diğer ulusal güvenlik ekibi üyeleriyle bir araya geldiği de belirtildi.

NATO’YA BASKI YAPMIŞTI

Trump ilk döneminde NATO’ya en zorlu dönemlerinden birini yaşatmıştı. İttifak üyelerinin yeterince savunma harcaması yapmadığını öne süren ve bundan dolayı ABD’nin söz konusu ülkeleri bir saldırı halinde savunmayacağını açıkça belirten Trump, ittifak arasında güvensizliğe sebep olmuştu. Hatta öyle ki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO’nun “beyin ölümünün” gerçekleştiğini iddia etmişti. ABD Başkanı Joe Biden döneminde ise savunma harcamalarının toplam bütçesini yüzde 2’ye yükselten müttefik sayısı 9’dan 23’e çıktı.

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TRUMP İLE İYİ ANLAŞIYOR

NATO’nun yeni Genel Sekreteri Rutte’nin Hollanda başbakanı olduğu dönemden bu yana Trump ile iyi çalıştığı biliniyor. Rutte, 5 Kasım ABD seçimlerinden önce de Trump’ı övmüş ve Trump’ın ittifak üyelerine savunma harcamaları konusunda baskı yapması ve Çin’e daha fazla odaklanması için “bence haklıydı” demişti.

UKRAYNA SAVAŞI MASADA

NATO veya Trump’ın ekibi tarafından görüşmeye dair ayrıntılı bilgi verilmemesine rağmen Ukrayna-Rusya savaşının geniş bir yer kapsadığına inanılıyor. Trump geçmişte Rusya’nın, NATO’ya yeteri kadar ödeme yapmadığını düşündüğü müttefik ülkelere “istediği her şeyi yapabileceğini” söylemişti. Aynı zamanda Ukrayna’ya verilen yardımların en büyük muhalifi olan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi “dünyanın en iyi pazarlamacısı” olarak nitelendiren Trump’ın başkanlık döneminde savaşı nasıl “24 saat içinde bitireceği” de merak konusu.

YARIN TÜRKİYE’DE OLACAK

Genel Sekreter Rutte, Trump ile görüştükten sonra yarın Türkiye’ye geliyor. Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelecek. Rutte ayrıca Türk savunma sanayi temsilcileriyle görüşecek ve TUSAŞ tesislerini ziyaret edecek. Genel sekreterin Anıtkabir’e giderek çelenk bırakması da bekleniyor. Rutte’nin Ankara temaslarında Suriye’de YPG/PKK terör örgütünün varlığı, Ukrayna-Rusya savaşında potansiyel olarak Türkiye’nin arabuluculuk rolü üstlenmesi ve diğer ikili konuların gündeme gelmesi bekleniyor. Rutte, Türkiye ziyaretinden sonra salı günü de Yunanistan’a giderek Başbakan Kiriakos Miçotakis ile görüşecek.

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UKRAYNA DOSYASINI GRENELL’E VEREBİLİR

İddialara göre ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya savaşına özel temsilci atayabilir. Şu an bulunmayan bu pozisyonun yeni dönemde oluşturulabileceği ve başına Trump’ın ilk döneminde Almanya Büyükelçisi ve Ulusal İstihbarat Direktörü vekili olarak görev yapan Richard Grenell’in getirilebileceği konuşuluyor. Grenell’in Ukrayna-Rusya savaşını bitirme planları içinde iki ülke arasında özerk bölgeler oluşturma ve Ukrayna’nın NATO’ya yakın gelecekte alınmaması bulunuyor. Grenell, Trump’ın dışişleri bakanı adayı olarak düşündüğü isimler arasındaydı ancak bu görev daha sonra Florida Senatörü Marco Rubio’ya verilmişti.

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