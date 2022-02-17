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NATO Genel Sekreteri: Rusya saldırmaya bahane arıyor !

#NATO#Rusya#Ukrayna
NATO Genel Sekreteri: Rusya saldırmaya bahane arıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna girişimine ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında "Rusya saldırmaya bahane arıyor, geri çekilme çağrımızı tekrarlıyoruz" dedi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısının 2. gününde Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bölgede bir takım hareketlerin olmasının askerlerin geri çekildiği ve gerginliğin azaldığı anlamına gelmediğine dikkat çeken Stoltenberg, "Gerginliği azaltmak için geç değil. Birlikte ortak çözüm bulmaya hazırız." dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"Rusya'nın daha önce Ukrayna'ya da saldırmış olması ve Ukrayna içerisinde pek çok istihbarat sorumlusu olması bizi kaygılandırıyor.

Müttefikler olarak Ukrayna'yı destekliyoruz. Buradaki ana mesaj başından beri aynı. NATO müttefikleri geçen son bahar ayında askeri sevkiyat ile ilgili çalışmalara başladıklarında burada yüz bini, aşan bir asker sayısı olacağını ön görmüşlerdi.

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RUSYA BÜYÜK BİR YIĞINAK YAPIYOR

Rusya büyük bir yığınak yapıyor. Uzun yıllardır gördüğümüz kadarıyla Avrupa'da güvenlik ortamı vahimleşti.

Doğu kanadını güçlendiriyoruz. Doğu Avrupa'da muharebe gruplarını artırmaya devam edeceğiz. Rusya'nın bu agresif tutumuna rağmen biz diyalog çağrımızı yineliyoruz. Çünkü biz diplomasiye inanıyoruz. Gürcistan ve Ukrayna Savunma Bakanları ile konuştuk. Müttefikler bu iki ülkeye desteği yineledi.

GÜRCİSTAN'DA TATBİKAT

Evet Gürcistan'da bir tatbikat yapacağız. Karadeniz stratejik öneme sahip burada olan biten bizim için çok önemli. Karadeniz'e kıyısı olan 3 NATO üyesi var Ukrayna ve Gürcistan'da bu bölgedeki ortaklarımız.

NÜKLEER ENDİŞESİ

NATO bir savunma kuruluşu. Yaptıklarımız çatışmanın önlenmesi anlamına geliyor. Şimdi gördüğümüz şey Rusya nükleer füzelerini modernleştirme programı başlattı. Belarus'a da füze sistemlerini yerleştirmiş durumda bundan kaygı duyuyoruz. Bunun uzun vadede tehdit teşkil edebileceğini düşünüyoruz

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ORTAK ÇÖZÜME ULAŞABİLİRİZ

Rusya'da yazılı bir cevap bekliyoruz. Aralık ayında elimize bir taslak geçti. Bu taslak görüşüldü Rusya'ya biz de kendi taslağımızı ilettik. Ortak çözüme ulaşabiliriz. Hepimizin güvenliği için olumlu kararlar alınabilir. Silahların kontrolü kavramı herkes için önemli bir kavram.

BİR TAKIM HAREKETLERİN OLMASI ASKERLERİN GERİ ÇEKİLMESİ ANLAMINA GELMİYOR

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Sahada gerçek bir geri çekilme görmemiz gerekiyor. Yığınak aslında geçen sene ilkbaharda başladı. Bir takım askerler geri çekildi ama sonuç olarak  baktığımızda asker sayısı artmakta. Burada bir takım hareketlerin olması askerlerin geri çekildiği ve gerginliğin azaldığı anlamına gelmiyor.

GERGİNLİĞİ AZALTMAK İÇİN GEÇ DEĞİL

Şu an gerginliğin azaldığını görmedik ama azalabilir. Bunu bekliyoruz. Yeterli kapasiteleri var ve tam anlamıyla bir işgale gidebilirler. Bu yüzden durum tehlikeli diyoruz. Gerginliği azaltmak için geç değil. Birlikte ortak çözüm bulmaya hazırız. Daha önce Ukrayna ve Gürcistan'da olduğu gibi askeri gücü kullanması Avrupa'daki güvenliği tehdit ediyor.

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#NATO#Rusya#Ukrayna

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