NATO Genel Sekreteri Merkez Bankası’na aday

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Gelecek yılın başlarında görevinden ayrılacak olan Oeystein Olsen’in yerine talip olan Stoltenberg, başvurusu kabul edilirse bu görevde altı yıl kalacak. Görev konusunda Norveç Maliye Bakanlığı’nın kendisiyle temasa geçtiğini belirten Stoltenberg, bu makam için çok motive olduğunu söyledi.

Norveç Merkez Başkanı olmak için başvuranların sayısının 22 olduğu belirtiliyor. NATO Genel Sekreteri olarak atanmadan Norveç Başbakanı olan Stoltenberg, Brüksel’deki görevine 2014’te başlamış ve görevi Eylül 2022 sonuna kadar uzatılmıştı.