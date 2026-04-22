NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ASELSAN'a hayran kaldı: Türkiye savunma sanayisi devrimi yaşadı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve beraberindeki heyet, Ankara temasları kapsamında ASELSAN’ı ziyaret etti. Rutte, Türkiye’nin savunma sanayisindeki ilerleyişine dikkat çekerek, “Türkiye bir savunma sanayisi devrimi yaşadı." ifadelerini kullandı.

ASELSAN ZİYARETİNDE NATO MESAJI

Başkent Ankara’da gerçekleştirilen programda konuşan Rutte, savunma sanayisinde üretimi hızlandırmanın ve yeniliği teşvik etmenin NATO’nun öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Rutte, “Bu, NATO için en önemli önceliklerden biridir. Ayrıca temmuz ayında Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nin ana gündem maddelerinden biri olacaktır” ifadelerini kullandı.

“TEHLİKELİ BİR DÜNYADA YAŞIYORUZ” VURGUSU

Savunma sanayisinde kapasite artışının zorunluluğuna dikkat çeken Rutte, güvenlik ortamına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Güvenlik için en iyi yetkinliklere ve en son teknolojilere ihtiyacımız var. Çünkü tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz.”

NATO Genel Sekreteri, genç mühendislerin savunma sanayisindeki rolüne de dikkat çekerek, bu katkının müttefik ülkelerin güvenliği açısından kritik olduğunu belirtti.

“TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİSİNDE DEVRİM YAŞADI”

NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye’nin savunma sanayisinde önemli bir dönüşüm yaşadığını vurgulayarak, “Türkiye bir savunma sanayisi devrimi yaşadı” dedi.

ASELSAN’ın bu dönüşümün öncülerinden biri olduğunu ifade eden Rutte, şirketin “çığır açan” teknolojiler geliştirdiğini söyledi.

“ALASKA’DAN ANKARA’YA UZANAN SAVUNMA SANAYİSİ”

Rutte, NATO’nun daha entegre bir savunma sanayisine ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Alaska’dan Ankara’ya kadar uzanan bir savunma sanayisine ihtiyacımız var” dedi.

Üretim, inovasyon ve ülkeler arası iş birliğinin artırılması gerektiğini vurgulayan Rutte, NATO Zirvesi’nin bu hedefler açısından kritik bir rol oynayacağını ifade etti.

GENÇLERE MESAJ: GELECEĞİ SİZ İNŞA EDİYORSUNUZ

Savunma sanayisinin geleceğinde gençlerin belirleyici olacağını söyleyen Rutte, şirketlerin eğitim ve mesleki gelişime yatırım yapması gerektiğini belirtti.

Rutte, “Sizler kolektif güvenliğimize katkı sağlayan en parlak örneksiniz” diyerek konuşmasını tamamladı.

Rutte, ASELSAN’ın teknoloji kapasitesi ve üretim kabiliyetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Savunma sanayisinde iş birliği çok önemli. Teknoloji konusunda Türkiye’de önemli adımlar atılıyor. Tüm süreçte yenilikçi bir üretim ortaya koydu. Türkiye bir savunma sanayisi devrimi yaşadı. Türkiye’nin yaptıklarından çok şey öğrenebiliriz” dedi.