Stoltenberg: Türkiye, İsveç ve Finlandiya yetkilileriyle birkaç gün içinde görüşeceğiz

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD'nin başkenti Washington'da Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Finlandiya ile İsveç liderleriyle temas halinde olduğunu ifade etti.

NATO Genel Sekreteri, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan üst düzey yetkililer ile birkaç gün içinde Brüksel’de bir araya geleceğini duyurdu.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK"

Jens Stoltenberg, diğer NATO müttefiklerinin Türkiye kadar terör saldırılarına maruz kalmadığını ifade ederek, Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurguladı.

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Anthony Blinken

BLINKEN: ENDİŞELER ÇÖZÜLECEKTİR

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Türkiye'nin endişeleri İsveç, Finlandiya ve NATO'nun desteğiyle çözülecektir.