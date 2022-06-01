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Stoltenberg: Türkiye, İsveç ve Finlandiya yetkilileriyle birkaç gün içinde görüşeceğiz

#NATO#İsveç#Finlandiya
Stoltenberg: Türkiye, İsveç ve Finlandiya yetkilileriyle birkaç gün içinde görüşeceğiz

Son dakika haberine göre; NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili bir açıklama yaptı. Stoltenberg, Türkiye'nin kaygılarını gidermek üzere söz konusu ülkelerden ve Türkiye'den üst düzey yetkililerle birkaç gün içerisinde Brüksel’de bir toplantı gerçekleştireceğini duyurdu.

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD'nin başkenti Washington'da Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg: Türkiye, İsveç ve Finlandiya yetkilileriyle birkaç gün içinde görüşeceğiz

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Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Finlandiya ile İsveç liderleriyle temas halinde olduğunu ifade etti.

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NATO Genel Sekreteri, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan üst düzey yetkililer ile birkaç gün içinde Brüksel’de bir araya geleceğini duyurdu.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK"

Jens Stoltenberg, diğer NATO müttefiklerinin Türkiye kadar terör saldırılarına maruz kalmadığını ifade ederek, Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurguladı. 

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Stoltenberg: Türkiye, İsveç ve Finlandiya yetkilileriyle birkaç gün içinde görüşeceğiz

Anthony Blinken

BLINKEN: ENDİŞELER ÇÖZÜLECEKTİR

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Türkiye'nin endişeleri İsveç, Finlandiya ve NATO'nun desteğiyle çözülecektir.

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#NATO#İsveç#Finlandiya

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