NATO daha çevik olacak

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Yeni NATO Kuvvet Modeli, yerini alacağı mevcut NATO Mukabele Gücü’nden (NRF) çok daha büyük ölçekte ve yüksek hazırlık seviyesinde müdahaleye olanak sağlayacak. Model, müttefiklerin daha fazla kuvvet tahsis etmelerini gerektirecek.

ASKER SAYISI KATLANDI

Mevcut NRF 40 bin askerden oluşuyor ve 15 gün içinde konuşlandırılabilecek şekilde tasarlandı. Yeni modelde üç katmanlı bir yaklaşım izlenecek. İlk katman; yüz binden fazla asker ve 10 günde konuşlanma öngörüyor. İkinci katman 200 bine yakın askere denk düşüyor ve hazırlık süresi 10-30 gün. Son katman ise en az 500 bin askerlik, hazırlık süresi 1-6 ay arasında değişecek. NATO’nun yeni modeli şu aşamada kağıt üstünde. Müttefiklerin planı hayata geçirmesi için hedef tarih 2023 olarak belirlendi.

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TERÖRLE MÜCADELE

Öte yandan terörle mücadele, Türkiye’nin yıllardır NATO gündeminden düşmemesi için özel çaba harcadığı bir konu. Gelinen aşamada “terörizmin güvenlik açısından en önemli tehditlerden biri olarak görüldüğü” yeni Stratejik Konsept’te de net şekilde yer aldı. Zirvede terörizmle mücadelenin odakta olduğu bir oturum düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin terörle nücadelesinin anlatıldığı bir videoyu izletti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, basın toplantısında, “Mücadeleyi kararlılık ve dayanışma içerisinde sürdürme taahhüdümüzü bir kez daha teyit ettik” dedi.