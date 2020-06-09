NATO: Çin yeni düşmanımız değil

Amerikan düşünce kuruluşları German Marshall Fund ve Atlantik Konseyi tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Stoltenberg, “NATO, Çin’i yeni düşman ya da hasım olarak görmüyor, ancak gördüğümüz Çin’in yükselişinin yeni bir küresel güç dengesi yarattığı” dedi. Çin’i, Kuzey Kutbu’nda, Afrika’da ve NATO üyelerinin kritik altyapılarına yatırım yaparken gördüklerini belirten Stoltenberg, “Rusya ile gitgide birlikte çalışıyorlar ve tüm bunların NATO müttefikleri açısından güvenlik bağlantılı sonuçları var” ifadelerini kullandı. NATO’nun Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore gibi ülkelerle daha yakın çalışması gerektiği de Stoltenberg’in vurguları arasında yer aldı. İttifakın siyasi boyutuna da dikkat çeken Stoltenberg, “Askeri güç tek başına yeterli değil. NATO’yu siyasi olarak daha etkin kullanmalıyız” dedi.