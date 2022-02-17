NATO: Çekilme görmedik

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Sahadaki gelişmelerin diplomatik mesajlarla çeliştiğinin altını çizen Stoltenberg, “Moskova’dan aldığımız işaretler ve mesajlar, ihtiyatlı bir iyimserliğe zemin sağlıyor. Bu bir diplomasi mesajıydı ve biz de Rusya ile diplomatik görüşmelere hazırız. Ama Rus güçlerinin çekildiğini görmedik” dedi. En kötü senaryo için hazırlıklı olduklarını vurgulayan Stoltenberg, trenlere yüklenen tank görüntülerinin gerçek bir çekilmeye işaret etmeyeceği dikkat çekerek, “Personeli hızlı şekilde tekrar geri gönderebilirler. Gerçek bir kuvvet çekilmesi görmemiz gerekiyor” diye konuştu.

DİPLOMASİ ÇAĞRISI

Toplantıda NATO’nun doğu ve güneydoğu kanadında yeni muharebe grupları konuşlandırılmasını da içeren opsiyonlar üzerinde duruldu. Askeri kanat bu konuda rapor hazırlayacak. Ukrayna konusunda yayınlanan bildiride, bir yandan Rusya’ya diplomasi yolunu seçme çağrısı yapılırken diğer yandan “Savunma ve caydırıcılığa yönelik duruşumuzu daha da kuvvetlendirmeye hazırız” mesajı verildi.

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AKAR TEMSİL ETTİ

Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin odakta yer aldığı toplantıda Türkiye’yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor. NATO Karargâhı’nda Türkiye’nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret etti. Akar, burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline gelen Türkiye’nin ciddi başarılar sağladığını belirtti. Türkiye’nin NATO’ya katılmasının 70’inci yılı olduğunu belirten Akar, “Burası bir taraftan NATO görevlerine destek sağlarken diğer taraftan ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için önemli bir ortam” diye konuştu.