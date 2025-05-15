NATO bakanları Antalya’da buluştu

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NATO üyesi 31 ülkenin dışişleri bakanları, gayriresmi toplantı için Antalya’da bir araya geldi. Toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğiyle başladı. Bugünkü oturumlar, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin açılış konuşmasıyla resmen başlayacak. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, toplantının Türkiye’nin NATO’ya ve Avrupa-Atlantik güvenliğine verdiği önemi göstermesi açısından kritik olduğunu vurguladı. Gündemde ise Rusya-Ukrayna savaşına dair çözüm arayışları ve Avrupa’nın güvenlik mimarisine yönelik yeni yaklaşımlar yer alıyor.

ZİRVE 2026’DA TÜRKİYE’DE

Antalya, en son 2015’te NATO Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yapmıştı. Bu yılki buluşmanın ardından, 2026’da NATO liderler zirvesi de Türkiye’de düzenlenecek. 24-25 Haziran’da Lahey’de yapılacak NATO Zirvesi’nin hazırlıkları, Antalya’daki toplantının öncelikli gündemlerinden biri. Hürriyet’e konuşan diplomatik kaynaklar, Avrupa güvenliğine dair endişelerin arttığını, bu çerçevede Türkiye’nin güçlü ordusu ve gelişmiş savunma sanayisiyle güvenliğin temel aktörlerinden biri olduğunun altını çizdi. Aynı kaynaklar, Türkiye’nin NATO’nun yüzde 2 savunma harcama kriterinin üzerinde olduğunu, İttifak’ın operasyonlarına da etkin personel ve yetenek katkısı sunduğunu belirtti. Türkiye’nin Avrupa güvenliğinin geleceğinde daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğu mesajı verildi.

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UKRAYNA’DA BARIŞ ARAYIŞI

Toplantının bir diğer gündem maddesi, Rusya-Ukrayna savaşı. İstanbul’da düzenlenmesi beklenen barış görüşmeleri öncesi, NATO kanadında adil ve kalıcı barış ihtiyacı değerlendiriliyor. Diplomatik kaynaklara göre, Türkiye’nin NATO’dan beklentisi terörle mücadelede daha samimi ve gerçek bir dayanışma. Ayrıca savunma sanayi iş birliklerine yönelik engellemelerin koşulsuz biçimde kaldırılması talebi Antalya’da bir kez daha gündeme getirilecek.

26 ÜLKEDEN BAKAN GELDİ

Oturumlar NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Bakan Hakan Fidan’ın ayrı basın toplantılarıyla sona erecek. Toplantıdan bir gün önce Antalya’da Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile görüşen Dışişleri Bakanı Fidan’ın, NATO toplantısı sonrasında İstanbul’a geçmesi bekleniyor. Toplantıya aralarında ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İsveç ve Yunanistan’ın da bulunduğu 26 ülke bakan düzeyinde katılıyor.





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ANTALYA’daki NATO toplantısı çerçevesinde TRTHaber’in sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ve Rusya ile İstanbul’da yapılması beklenen doğrudan görüşmeyle ilgili ‘İnanılmaz derecede yoğun bir diplomasi trafiği var. Belli olan heyetler var, belli olmakta olan heyetler var. Kesin format netleşmiş değil. Bizim durduğumuz yer bu savaşın bitmesi. Türkiye olarak biz sadece Ukrayna’daki savaşın değil Gazze’deki savaşın Afrika’daki savaşların bölgemizdeki diğer savaşların... mücavir alanımızdaki savaşların bitmesini istiyoruz. Kafkaslar’da daimi barış düzeninin gelmesini istiyoruz” dedi. Fidan, halihazırda tarafların pozisyonlarını uyumlaştırmaya çalıştığını belirterek “Bunu da anlayışla karşılıyoruz açıkçası. Çünkü herkesin kendi tabanı var, koruması gereken ama bizim için önemli olan stratejik hedef, ateşkesin bir an önce olması ve sistemli barış müzakerelerine başlanması. Bu bölgemiz için çok elzem bir husus” diye konuştu. Müzakerelerden umutlu olup olmadıklarının sorulması üzerine Fidan, şunları kaydetti: “Ben geldiğimiz nokta itibarıyla biraz daha umutluyum. ‘Ben bu savaşı durdurmak istiyorum’ niyeti önemli ama modaliteler var ve güven tesis edilmesi gerekiyor. İki tarafı yalnız bıraktığınız zaman güven tesisi biraz zor. Onun için kredisi yüksek, güvenilebilir aktörlerin devrede olması gerekiyor. Türkiye de bu aktörlerden şüphesiz başta gelenlerinden biri.”

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NATO’DAN YUSUF DİKEÇ’Lİ TANITIM

NATO, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sebebiyle milli sporcu Yusuf Dikeç’in Türkiye’yi tanıttığı bir videoyu paylaştı. Açıklamada, “Olimpiyat gümüş madalyası sahibi ve Türkiye’nin en ünlü atıcısı Yusuf Dikeç bize Antalya’yı gezdiriyor” denildi.