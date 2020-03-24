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İHA- Fotoğraf:AFP
Haber Giriş: 24.03.2020 - 17:13,Son Güncelleme:/

NATO askerlerinde corona virüs paniği

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NATO askerlerinde corona virüs paniği
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Afganistan'da faaliyet gösteren NATO’nun Kararlı Destek misyonu, 4 NATO askerine yapılan corona(korona) virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Afganistan'daki NATO Kararlı Destek misyonu, 4 askerin enfekte olduğunu önleyici tedbir kapsamında bin 500 asker ve sivilin karantinaya alındığını açıkladı. Afganistan'a yeni gelen 4 NATO askerine yapılan testlerin pozitif çıktığı, karantinaya alınan ve grip benzeri semptomlar gösteren 38 askerin izole edildiği aktarıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 19 Mart’ta “NATO ve üyelerimiz olarak sert tedbirler almak zorunda kaldığımız bugünlerde NATO’nun temel görevi olan üyelerimizin savunması için çalışmalarımız devam etmektedir.

Bu süreçte bazı askeri personelimizde Covid-19 tespit edildi ve karantinaya alındılar. Bu nedenle NATO tatbikatları ertelenmiş ya da iptal edilmiştir. Ancak başta Afganistan ve Kosova olmak üzere NATO misyon görevleri kesinti olmaksızın devam edecektir” şeklinde açıklama yapmıştı.

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