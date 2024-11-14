NATO: ABD’nin bize, bizim de ABD’ye ihtiyacımız var

Haberin Devamı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Letonya’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde “Resolute Warrior” isimli NATO tatbikatını ziyaret ettikten sonra Adazi Askeri Üssünde Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Tatbikatın NATO’nun her şeye hazır olduğunu gösterdiğini ve müttefik güçlere birlikte çalışma tecrübesi aşıladığını vurgulayan Rutte, “Tatbikatlar, her türlü saldırıya karşı koyma konusunda daha hazırlıklı olmamızı sağlıyor ve tüm müttefiklerimizi koruma yeteneğimizi ortaya koyuyor” dedi.

“UKRAYNA’YA DESTEĞİMİZ DOĞRU BİR HAREKETTİR”

Konuşmasında Ukrayna’ya sağladığı destekten ötürü Letonya’ya teşekkür eden Rutte, “Ukrayna, acilen yardımımıza ihtiyaç duyuyor. Putin, kışı bir silah olarak kullanacak.

Ukrayna’nın enerji sistemini yok etmeye çalışacak. Bu nedenle, kritik alt yapıyı korumak için hava ve füze savunmaları da dahil olmak üzere, Ukrayna’ya desteğimizi artırmalıyız. Ukrayna’ya desteğimiz doğru bir harekettir” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Rutte, “Aynı zamanda, bu bizim kendi güvenliğimiz için de doğru bir adımdır. Letonya her zaman NATO’ya güvenebilir ve biliyorum ki NATO da her zaman Letonya’ya güvenebilir” ifadelerini kullandı.

AB'NİN TRUMP ENDİŞESİ

Avrupa ülkelerinde ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın NATO’nun 5. maddesinin uygulanması konusunda yaptığı açıklamaların oluşturduğu endişeye ilişkin bir soruya yanıt veren Rutte, Trump ile Hollanda Başbakanı olarak görev yaptığı dönemde 4 yıl boyunca iyi bir iş birliği içerisinde olduğunu söyledi. Rutte, “Trump, ABD’yi savunmak için gereken her şeyi yapacaktır. Kendisi, NATO üyeliğinin ABD’nin savunmasının bir parçası olduğunun farkında. Şu anda Ukrayna’da neler olduğuna bir bakın. Kuzey Koreli askerler, aktif olarak Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşına yardım ediyor. Rusya, bunun karşılığını ödüyor. Örneğin, Kuzey Kore’ye füze teknolojisi sağlıyorlar. Bu yalnızca Avrupa’ya değil, aynı zamanda Japonya, Güney Kore ve ABD anakarasına doğrudan bir tehdittir. Bu konuda birbirimize bağlıyız. Hint-Pasifik ve Euro-Atlantik bölgeleri birbirlerine bağlı” diye konuştu.

Haberin Devamı

“TRUMP İLE ÇALIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM”

Çin ve İran’ın da Rusya’ya teknoloji ve dron sevkiyatı ile destek olduklarını vurgulayan Rutte, “Yani Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran birlikte çalışıyor ve ABD bunun farkında. NATO, sadece Avrupa’yı ve ABD’yi savunmak için değil, aynı zamanda Hint-Pasifik ve Transatlantik bölgelerinin güvenliğini sağlamak için de birlikte çalışıyor. Donald Trump ile çalışmak için sabırsızlanıyorum. Geçen hafta kendisiyle iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Başbakan olduğum dönemde dostça çalışmıştık ve kendisi ABD başkanı olduğunda bunu yeniden yapacağız” dedi.

“ABD’SİZ NATO MÜMKÜN MÜ?”

Letonya’nın başkenti Riga yakınlarında 1-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen “Resolute Warrior” tatbikatında ABD’nin yer almadığı ve bu tatbikatın NATO’nun ABD olmadan da var olabileceğinin bir kanıtı olup olmadığı yönünde bir soruya cevap veren Rutte, “ABD, NATO’nun bütünleşik bir parçasıdır. Bu ittifakı onlar kurdu ve NATO’da yer almalarının tarihsel bir sebebi var: Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan hataları tekrarlamamak ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan hataları tekrar yaşamamak” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

NATO’nun ABD’nin savunma anlayışının da ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Rutte, “ABD’nin bize, bizim de ABD’ye ihtiyacımız var. Trump, 2016’dan bu yana NATO’nun savunmada daha fazla harcama yapması için baskı yapan kişidir. Şu anda Letonya’da olanlara bakın. Savunma harcaması gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 3,5’inin üzerine çıkıyor. Avrupa Birliği genelinde ise bu ortalama halihazırda yüzde 2 seviyesinde. Bu konuda daha fazla çalışmamız, sanayi üretimini artırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“UKRAYNA’NIN NATO’YA ÜYELİĞİ İÇİN BİR KÖPRÜ İNŞA EDİYORUZ”

Ukrayna’nın NATO’ya üyelik süreci konusunda bir soruya cevap veren Rutte, “Rusya ile nasıl bir barış sağlanabileceği konusunda görüşmelere başlamaya karar verebilecek tek taraf Ukrayna hükümetidir. Ancak, bunu güçlü bir pozisyondan yapmaları gerekiyor. Bunun için de Ukrayna’ya savunma yardımı sağlamaya devam etmemiz gerekiyor. Böylece günü geldiğinde, yani bu kararı aldıklarında, güçlü bir pozisyonda olmalarını sağlayabiliriz. NATO olarak açıkça belirttik, Ukrayna’nın geleceği NATO’dadır. Bu kararı, Washington’daki NATO zirvesinde de yineledik. Ukrayna’nın NATO’ya üyeliğe giden yolu, geri dönüşü olmayan bir yol. 40 milyar dolarlık yardım taahhüdü, Weisbaden’de kurulan komuta merkezi ve birçok müttefikin Ukrayna ile yaptıkları ikili güvenlik anlaşmaları kanalıyla, Ukrayna ile bir köprü inşa ediyoruz. Bu, Ukrayna’nın istikbaldeki NATO üyeliğine giden köprüyü inşa ediyor” diye konuştu.