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Natanz’da ciddi tehlike

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#ULUSLARARASI Atom Enerjisi Ajansı#İran#İsrail
Natanz’da ciddi tehlike
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 07:00

ULUSLARARASI Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) İsrail saldırılarına maruz kalan İran’daki Natanz nükleer tesisinde radyasyon ve kimyasal maddelerden kaynaklanan ciddi bir tehlike olduğunu bildirdi.

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UAEA Başkanı Rafael Grossi, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı açıklamada, bina kompleksinin dışındaki radyasyon seviyeleri normal olsa da, “Natanz tesisinin içinde hem radyolojik hem de kimyasal kirlenme olduğunu” ve uranyum izotoplarının tesisin her tarafına dağılmış olabileceğini söyledi. Grossi, tesis içindeki asıl endişenin kimyasal toksisite olduğunu da sözlerine ekledi. İsrail ordusu, geçtiğimiz hafta Natanz’a hava saldırısı düzenlemiş, İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, saldırı sonrası devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Tesisin içinde bir miktar nükleer kirlilik tespit edildi ancak bu kirlilik tesisin dışına yayılmadı” ifadelerini kullanmıştı. Natanz, İran’ın en büyük uranyum zenginleştirme tesisi. Tahran’ın yaklaşık 250 kilometre güneyinde yer alıyor.

 

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#ULUSLARARASI Atom Enerjisi Ajansı#İran#İsrail

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