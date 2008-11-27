Natalee’yi 10 bin $’a sattım

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Mezuniyetini kutlamak için 30 Mayıs 2005’te gittiği Karayipler’deki Aruba’da kaybolan ve bir daha haber alınamayıp öldürüldüğü sanılan ABD’li Natalee Holloway (19) vakasında yeni bir gelişme yaşandı.

Amerikan Fox TV’ye para karşılığı Tayland’dan konuşan kadın taciri zanlısı Joran van der Sloot, Holloway’i "sarışın bir kız isteyen" Venezüellalı bir adama 10 bin dolara sattığını anlattı.



Van der Sloot, Natalee’ye rastladığında genç kızın sarhoş olduğunu ve karşı koymadığını ileri sürerken, kendisine 2 kişinin de yardım ettiğini anlattı.



KAYIP KIZ OLAYIYLA İLGİLİ TUTUKLANMIŞ



Şu anda yaşadığı Tayland’da da kadın ticareti şüphesiyle gözetim altında bulunan Sloot, kayıp kız olayı ile ilgili olarak 2 kez tutuklanmış, ancak kanıt bulunamadığı için bırakılmıştı.



BABASI DA KADIN TİCARETİNE BULAŞMIŞ



TV kanalı, Sloot’un babasının da kadın ticareti konusunda Aruba polisine rüşvet verdiğini söylerken röportaj kesildi. Ancak sonra yayına bağlanan Joran van der Sloot bu kez de söylediklerinin yalan olduğunu iddia etti.